Der Versandhändler Amazon zahlt trotz Rekordeinnahmen in Europa keinen Cent Körperschaftssteuer und offenbart sich damit als trickreicher Krisengewinner, meint Stefan Giese.

Kaum eine Firma hat von der Corona-Krise so profitiert wie Amazon – und kaum eine wird so wenig zur Bewältigung ihrer Folgen beitragen wie der Versandriese. Denn Amazon hat es geschafft, sich so arm zu rechnen, dass es für sein Europageschäft im Jahr 2020 nicht einen Cent Körperschaftssteuer zahlen muss.

Noch vor wenigen Tagen hat die Amazon-Muttergesellschaft in den USA einen Milliardengewinn gemeldet:

Schon erstaunlich, allein in Deutschland hat der Versandhändler im ersten Corona-Jahr, in dem viele Einzelhändler schließen mussten, 24 Milliarden Euro erwirtschaftet und damit satte 33 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Gesamtumsatz seiner Europazentrale, die in der berühmt-berüchtigten Steueroase Luxemburg angesiedelt ist, stieg ebenso deutlich auf 44 Milliarden Euro. Trotzdem will Amazon in seinem Europageschäft einen Verlust eingefahren haben.

Seit langem ist bekannt, wie Amazon – aber auch andere Internetgiganten wie Apple, Microsoft oder Facebook – Gewinne und angebliche Verluste zwischen verschiedenen europäischen Ländern hin- und herschiebt, um am Ende möglichst wenig Steuern zu zahlen. Genauso lange scheitert die europäische Politik darin, diesen – übrigens völlig legalen – Steuertricks einen Riegel vorzuschieben.

Voller Einsatz, enormer Umsatz, kein Gewinn? picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Spätestens jetzt aber, da infolge der enormen Corona-Belastungen gähnende Leere in den Staatskassen herrscht, ist das Gebaren von Amazon aus meiner Sicht schlicht inakzeptabel. Das gilt erst recht für ein Unternehmen, das sich beharrlich weigert, seine Mitarbeitenden vernünftig zu behandeln, weswegen sie immer wieder in den Streik treten. Einem Unternehmen, das seinen Beschäftigten sogar untersagt, FFP2-Masken zum Schutz vor dem Coronavirus zu tragen, weil damit zu lange Pausen verbunden seien. Und einem Unternehmen, das seinen Gründer Jeff Bezos zum reichsten Mann der Welt gemacht hat – auch dank trickreicher Steuervermeidung und konsequenter Auspressung der Mitarbeiter.