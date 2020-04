per Mail teilen

Im Zuge von Corona verändert sich unser Einkaufsverhalten schon jetzt - und künftig. Darauf müssen sich Supermärkte und Handelsketten einstellen.

Maskenpflicht, Einlasskontrolle und lange Schlange – das ist die neue Supermarkt-Einkaufsrealität in Corona-Zeiten. Nun zeigen diverse aktuelle Umfragen und Statistiken, dass wir Verbraucher darauf reagieren und unser Einkaufsverhalten ändern. 9.000 Konsumenten in neun Ländern hat etwa die amerikanische Unternehmensberatung-Firma Oliver Wymann dazu befragt. Das Ergebnis:

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie kaufen die Menschen Lebensmittel und Drogerieartikel auf Vorrat. dpa Bildfunk Picture Alliance

Wir gehen jetzt zwar seltener im Supermarkt einkaufen als früher, kaufen dann aber gleich größere Mengen und Packungen und geben in der Summe auch mehr Geld für unsere Lebensmitteleinkäufe aus.

Viele wollen künftig wieder mehr selber kochen und daheim essen

Jeder zehnte Kunde kauft inzwischen mehr Großpackungen zwecks Vorratshaltung. dpa Bildfunk Picture Alliance

Aktuell geben bereits 14 Prozent der befragten Verbraucher in Deutschland an, dass Corona ihr Einkaufsverhalten für mehr als 12 Monate verändern wird. Weitere 36 Prozent gehen von mindestens fünf Monaten aus. Die größten Veränderungen erwarten die Kunden bei der Zubereitung ihrer Mahlzeiten. Der Handel muss sich darauf einstellen. Denn immerhin etwa ein Drittel der Befragten glaubt, dass sie künftig wieder mehr zu Hause essen und kochen werden, statt ins Restaurant oder die Kantine zu gehen.

Online-Handel mit Lebensmitteln nimmt nun auch in Deutschland Fahrt auf

Immer mehr Deutsche kaufen ihre Lebensmittel jetzt online - und lassen sie sich dann nach Hause liefern. dpa Bildfunk Picture Alliance

Immer mehr Deutsche kaufen ihre Lebensmittel jetzt auch online ein. Das war hierzulande lange ein eher schwieriges Geschäft. Jetzt aber wollen plötzlich so viele Leute Mehl, Hefe, Klopapier und Milch online shoppen und dann nach Hause geliefert bekommen, dass die Kapazitäten des Handels und der bereits bestehenden Lieferdienste gar nicht ausreichen, um all diese zusätzlichen Anfragen und Bestellungen rechtzeitig zu bedienen. Das bedeutet für die Kunden im Online-Lebensmittelhandel nun oft lange Wartezeiten auf freie Liefertermine.

Handel probiert gerade viele Ideen neu aus

Für den Handel ist es zunächst keine einfache Situation, wenn sich das Kundenverhalten innerhalb so kurzer Zeit so massiv verändert. Doch die Unternehmen versuchen darauf zu reagieren, etwa indem sie versuchen, vieles von dem nun schneller umzusetzten, was sie im Online-Geschäft ohnehin geplant hatten.

Ein Beispiel dafür ist etwa die Karlsruher Drogeriemarktkette dm, die einen eigentlich erst für Ende des Jahres geplanten Abholservice in den Filialen nun vorgezogen hat. Dabei bestellt der Kunde seine Drogerie- und Kosmetikartikel online und kommt dann nur noch zum Abholen der vorsortierten und bereitgestellten Einkäufe im Laden vorbei. Das funktioniert aktuell allerdings eher leidlich.

Corona-Krise damit Innovations-Beschleuniger

Wie ernährt man sich auch in Krisenzeit gesund und frisch? Diese Frage beschäftigt gerade viele. dpa Bildfunk Picture Alliance

Handelsexperten rechnen jedenfalls bereits damit, das die "Corona-Krise" für den Einzelhandel durchaus zu einem Beschleuniger vieler Entwicklungen werden kann. Denn der Virus wird nicht in nächster Zeit von alleine verschwinden und viele zunächst nur Virus-bedingte Änderungen, etwa bei den Einkaufsgewohnheiten der Kunden, damit auch nicht.

Für die großen deutschen Lebensmittel- und Einzelhandelsketten gilt also einmal mehr der alte Leitspruch: „Handel ist Wandel“. Sie werden mit der Zeit gehen müssen, um wirtschaftlich weiterhin erfolgreich zu sein – ganz besonders in Krisenzeiten wie diesen.