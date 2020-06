Eine Woche nach dem Start der Corona-Warn-App ist die Software auf über 12 Millionen Geräten installiert. Ein Erfolg, sagen Experten.

Die Erwartungen wurden übertroffen

Wegen der Sorge um den Datenschutz und dem geringen Vertrauen in die App lagen die Erwartungen im Vorfeld zunächst im niedrigen einstelligen Millionenbereich. Mit mehr als 12 Millionen Downloads in einer einzigen Woche wurden jetzt alle Erwartungen deutlich übertroffen. Rein rechnerisch hat jeder siebte Deutsche die Software auf dem Handy. Schon Nutzerzahlen in dieser Größenordnung können helfen, Infektionsketten besser nachzuverfolgen. Und im Moment steigt die Zahl der Nutzer weiter rasant an. Die App kann also allmählich Wirkung zeigen.

Je mehr Menschen die Corona-App auf ihrem Handy in Betrieb haben, um so besser funktioniert das Warnsystem SWR

Technische Startschwierigkeiten

Sicherheitslücken sind bisher noch keine gefunden worden. Doch zu Anfang gab es Software-Probleme. Die App konnte bei Android-Handys Risikokontakte nach 24 Stunden nicht länger aktualisieren. Bei iPhones tauchen zuweilen Warnmeldungen auf, in denen es heißt, dass die Corona-Warn-App in der lokalen Region nicht unterstützt würde. In anderen Fällen wurden Android-Nutzer gewarnt, dass es Fehler bei der Kommunikation mit einer Google-Schnittstelle gäbe. Die Fehler sind den Entwicklern bekannt und werden in nächster Zeit voraussichtlich durch Updates behoben.

Noch läuft die Corona-Warn-App auf Android- und Apple-Handys nicht fehlerfrei SWR

Hat die Warn-App schon irgendwo Alarm geschlagen?

Die App gibt nur positive Corona-Testergebnisse an das Robert-Koch-Institut weiter. Eine Erfolgsmessung über "Nichtinfizierte" könnte deshalb schwierig sein. Meldungen über Anzeigen der App, dass jemand ein erhöhtes Risiko habe, sind im Internet eher nicht zu finden, denn Screenshots erlaubt die App aus Datenschutzgründen nicht. Wie gut sie warnt, ist deshalb schlecht einschätzbar.

Die Corona-Warn-Apps kommunizieren über über eine Datenverbindung miteinander SWR

App-Pflicht bei Veranstaltungen

Das Mainzer Stadtmarketing überlegt, ob sie sich von Veranstaltungsbesuchern künftig auf freiwilliger Basis die Corona-Warn-App vorzeigen lassen. Die Opposition im Bundestag fordert ein Gesetz, dass genau das verbieten soll. Die Begründung: Menschen, die kein Smartphone dabei haben, würden benachteiligt. Bisher hat die Bundesregierung für so ein Gesetz keinen Bedarf gesehen.

An der Landesgrenze ist momentan Schluss

Bisher kann sich die deutsche Corona-Warn-App nicht mit Apps im Ausland austauschen. Das will die Bundesregierung ändern. Der Kanzleramtsminister Helge Braun hat heute angekündigt, dass die App noch vor der großen Sommerferienwelle in Österreich, Italien oder der Schweiz nutzbar sein könnte. Die Apps dort sind der deutschen sehr ähnlich. In Frankreich wird das hingegen wohl nichts. Die App hat einen viel niedrigeren Datenschutz als die deutsche Version.