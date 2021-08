Nur noch jede Zehnte bzw. jeder Zehnte in Deutschland ist zwischen 15 und 24 Jahre jung. Deutschlands größtes Problem ist nicht das Klima, sondern der Demografische Wandel, meint Martin Rupps.

Der 12. August ist der Internationale Tag der Jugend. An ihm weisen die Vereinten Nationen auf die Rolle junger Menschen in der Gesellschaft hin. Auf Deutschland bezogen erlaube ich mir die Frage: Welche Jugend eigentlich? Noch nie seit Beginn der statistischen Erfassung lebten hier so wenige Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren, insgesamt 8,4 Millionen. Bei einer Bevölkerung von 83,2 Millionen ist es nur noch jede Zehnte bzw. jeder Zehnte. So engagiert junge Leute demnächst in Berufsausbildung und Arbeitsleben gehen mögen - sie werden immer zu wenige sein.

In Deutschland leben so wenig 15- bis 24-Jährige wie noch nie. Colourbox

Keine Zahler für das Sozialsystem mehr

Wie die Bevölkerungszahl ein Land prägt und verändert, erlebt Deutschland bisher in umgekehrter Richtung, mit den sogenannten Babyboomern, die Anfang bis Mitte der 60er Jahre geboren wurden.1983 lebten in Deutschland 13,1 Millionen 15- bis 24-Jährige, sprich 4,6 Millionen mehr als heute. Keine Generation der Geschichte trampelt so geburtenstark durch das deutsche Sozialsystem wie sie. Das Problem der heute 15- bis 24-Jährigen wird einmal sein, dass es nicht mehr genug Menschen als Träger dieses Systems gibt.

Jede künftige Bundesregierung bräuchte ein Ministerium für die Menschen, die seit den 70er-Jahren nicht mehr geboren wurden. Oder, realistischer, ein Ministerium, das alle geplanten Kabinettsbeschlüsse unter die demografische Lupe nimmt. Nicht das Klima ist Deutschlands größtes Problem, sondern der demographische Wandel. Ausgerechnet junge Leute, die der Wandel am stärksten trifft, gehen für das Klima auf die Straße - ein Thema, das sich meines Erachtens viel weniger fassen und voraussagen lässt. Aber natürlich ist es leichter und schafft ein tolles Gemeinschaftsgefühl, sich eine Wüste zwischen Stuttgart und Mainz vorzustellen als einen Großstadt-Kindergarten ohne Kinder.