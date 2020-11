per Mail teilen

Der Schock sitzt noch tief. Die Stadt Halle ist nicht mehr die, die sie einmal war: Ein Jahr nach dem antisemitischen und fremdenfeindlichen Attentat haben Hunderte Menschen an die Opfer erinnert.

Grüße an die Toten Jana und Kevin

Auf dem Marktplatz ertönte am Mittag das hebräische Friedenslied "Shalom alechem". Viele Menschen versammelten sich, um ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen. An der Kirche hängt ein Transparent mit der Aufschrift "Unsere Liebe ist stärker als der Hass". Kerzen brennen, eine Karte liegt da, an die Opfer gerichtet: "Nur für euch, Jana und Kevin."

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief dazu auf, Haltung gegen Antisemitismus zu zeigen. Das Grundgesetz sei eine Verpflichtung für jeden, sich einzumischen, wenn die Menschenwürde missachtet werde, sagte Steinmeier. Den Hinterbliebenen und Überlebenden sprach er sein Beileid aus.

Morde im Netz für jedermann sichtbar

Das Attentat lag vor einem Jahr "wie Mehltau über dieser Stadt". So formulierte es der Intendant des Neuen Theaters in Halle, Matthias Brenner, im SWR. Das Schreckliche seien nicht nur die Morde gewesen, sondern dass die Taten im Netz hochgeladen worden und für jedermann sichtbar gewesen seien. Allerdings habe sich fast sofort nach dem Anschlag eine Veränderung gezeigt, "als würden die Menschen ein bisschen langsamer sein, ein bisschen bedächtiger."

"Es gibt die Zeit vor und nach dem 9. Oktober"

Die Stadt habe es "in ihrer Verzweiflung" geschafft, sich die Würde zurückzuholen, meinte Brenner. Sie sei anders als früher, es gebe die Zeit vor und die nach dem 9. Oktober. Heute dominiere in Halle das Bewusstsein, ein Ort der Demokratie, der Gewaltfreiheit zu sein, die man sich erkämpfen müsse. Über Partei- und Ideologiegrenzen hinaus hätten sich Schulterschlüsse gegen rechte Gewalt gebildet. "Dieses Echo ist durch die Stadt getragen worden", so Brenner.

Der mutmaßliche Mörder steht vor Gericht

Letztes Jahr am 9. Oktober hatte ein Mann auf die Synagoge in Halle geschossen. Darin feierten gerade mehr als 50 Menschen den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur. Das stabile Schloss der Holztür verhinderte, dass jemand zu Schaden kam.

Offenbar wahllos erschoss der Mann anschließend die 40-jährige Jana auf der Straße und den 20-jährigen Kevin in einem Dönerladen. Auf seiner Flucht verletzte er weitere Menschen. Ein 28 Jahre alter Deutscher hat die Tat gestanden, er muss sich seit Juli vor Gericht verantworten.