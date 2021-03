per Mail teilen

Ein ganzes Jahr schon leben wir mit dem Lockdown. Das versprochene Licht am Ende des Tunnels ist trotzdem nicht in Sicht, meint Stefan Giese.

Es ist deprimierend. Seit einem Jahr leben wir nun mit dem, was wir uns angewöhnt haben, Lockdown zu nennen. Es war der 16. März 2020, als fast überall in Deutschland wegen der Corona-Epidemie die Kitas und Schulen geschlossen wurden. Wenig später folgten Kultureinrichtungen, Gastronomie, Teile des Handels und vieles mehr. Selbst für Zusammenkünfte im privaten Rahmen wurden Beschränkungen eingeführt. Vieles davon gilt in unterschiedlichen Ausprägungen bis heute.

Eins macht der Lockdown ganz sicher nicht: Spaß dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

Ausgesprochen unschön ist, dass jetzt, nach einem Jahr, die Situation verfahrener erscheint denn je. Die Corona-Fallzahlen sind hoch, schlimmer noch, sie steigen. Die Lockdown-Regeln sind unübersichtlich und wirken sich mittlerweile von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich aus. Die Behörden deuten sie je nach Bedarf. Hier wird gelockert und dort verschärft, gerne auch nach wenigen Tagen wieder umgekehrt. Und die Politik verspricht mehr, als sie halten kann (Impfen, Testen, …). Gleiches scheint für Impfstoff-Hersteller zu gelten, die mal eben Lieferzusagen mir nichts, dir nichts zurückziehen.

Und die Menschen? Sie haben sich in ihrer großen Mehrheit mehr oder weniger konsequent den Lockdown-Beschränkungen gefügt, trotz der damit verbundenen alltäglichen Erschwernisse, Einbußen und Freiheitsbeschränkungen. Doch nach einem Jahr haben sie meinem Eindruck nach zunehmend die Nase voll, sind mürbe geworden. Sie wollen endlich das bereits im Dezember von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) versprochene "Licht am Ende des Tunnels" sehen.

Doch angesichts des quälend langsamen Impftempos wird das noch eine Weile Wunschdenken bleiben. Mal schauen, was nach "Wellenbrecher-Lockdown", "Lockdown Light" und "Teil-Lockdown" als nächstes auf uns zukommt. Vielleicht eine neue Bezeichnung, aber die Zumutungen bleiben gleich.