Meinung: Ein Button wird zur Trophäe

Die Deutschen steigen aus der Atomkraft aus. Unerhört, finden Union und FDP. Die AKW-Abschaltung wird ein historischer Tag, meint Constance Schirra.

Es ist ein schwarzer Tag für den Klimaschutz in Deutschland. Sagen Deutschlands oberste Klimaschützer, CDU und FDP. Denn Deutschland stellt seine letzten drei Atomkraftwerke ab. Und das Problem ist: Atomenergie ist ja wahnsinnig grün. Nur mit Hilfe der Atommeiler schaffen wir die Klimawende, sagen CDU und FDP.

Die Kolumne von Constance Schirra können Sie hier auch als Audio hören:

Atomkraft wieder erwünscht?

Gut… grün ist relativ… Atommüll, Endlager, eine Million Jahre, teurer als regenerative Energie, nur so ein paar Stichwörter, aber egal. Denn ohne Atomstrom werden die Preise steigen, sagen CDU und FDP. Deshalb versteht auch keine Menschenseele im Ausland die Deutschen, sagt der Mann, der weiß, wie es in der Welt aussieht, Friedrich Merz. Gut… ich weiß ja nicht… sind da nicht vielleicht ein/zwei verständnisvolle Seelen in den 158 von 191 Staaten weltweit, die gar keine Kernenergie nutzen? Oder in Japan vielleicht? Ja, schon… ein/zwei! Die Mehrheit der Japaner befürwortet die Atomkraft mittlerweile. Erstaunlich. Immerhin ist denen ja mal ein Atomkraftwerk um die Ohren geflogen. 2011.

Tschernobyl und Fukushima schon vergessen

Die damalige deutsche Bundeskanzlerin nannte es eine Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes. Und diese Katastrophe habe die Lage verändert, dahingehend, dass Angela Merkel und ihre Regierung kurzentschlossen den schnellen und endgültigen Atomausstieg beschlossen. Ich meine, Union und FDP wären dabei gewesen.

Nun, die Lage hat sich wieder geändert. Russland führt Krieg gegen die Ukraine und wir fürchten seitdem, wegen ausbleibender russischer Gaslieferungen womöglich im Kalten zu sitzen. Saßen wir nicht. Aber wir werden sitzen, eisekalt. Garantiert. Der Strom wird knapp, Versorgungsengpässe, große Gefahr, alles wird teurer, dramatischer Fehler, bloß nicht die Atomkraftwerke abschalten, kräht die FDP, weil sie das am besten kann.

Ein historischer Moment

Gut, diese letzten drei Meiler hatten nur einen Anteil von sechs Prozent an unserer Stromversorgung, aber meine Güte… Fakten, wozu Fakten, wenn man mit Untergangsszenarien Schlagzeilen machen kann? Und einen Kubicki in der Partei hat. Aber, werte FDP, liebe Union – es wird wahr, was ihr besiegelt habt: Deutschland steigt aus der Atomkraft aus. Ein historischer Moment. Ein Erfolg für Grüne und Anti-Atomkraftbewegung. Ach, und irgendwie auch für mich.

"Atomkraft Nein Danke"-Button

Jahrelang pinnte ein Anti-Atomkraft-Button an meinem Norweger-Pullover. Orangefarbene Sonne auf gelbem Grund, "Atomkraft Nein Danke" stand darauf. Ich war 13/14 und wusste vermutlich kaum, was Atomkraft ist, aber sie machte mir Angst. Gut… Tschernobyl, Fukushima, der bange Blick nach Saporischja… war jetzt nicht ganz unbegründet die Angst. Und ich gestehe: Ich habe heute noch mehr Angst vor einem Gau als vor Stromausfall. Vielleicht habe ich deswegen den Button all die Jahre aufgehoben. Als hätte ich geahnt, dass der Tag kommen würde, an dem er quasi zur Trophäe wird. Ein guter Tag.