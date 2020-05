Der frühere Chef des deutschen Ethikrats Peter Dabrock hat den geplanten Bundesliga-Neustart kritisiert. Das habe eine fatale Wirkung auf diejenigen, die sich im Alltag zum Beispiel an Abstands- und Kontaktregeln halten sollen, sagte der Theologieprofessor der Deutschen Presseagentur. Denn es werde eine Sportart zugelassen, bei der diese Regeln von Anfang an nicht eingehalten werden könnten. Die Bundesliga wird am 16. Mai fortgesetzt. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, dürfen sich dann Spieler weder abklatschen noch umarmen. In einem internen Papier der Deutschen Fußball-Liga steht demnach auch, dass die Mannschaften zeitversetzt einlaufen und alle auf der Ersatzbank einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen.