Deutschland will seine Klimaschutz-Ziele noch erreichen - deshalb muss der Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigt werden. Die Mindestziele sind jetzt in einem Gesetz festgeschrieben.

Die Bundesregierung hat das Gesetz zum beschleunigten Ausbau von Wind- und Solarenergie beschlossen. Die Kabinettsrunde billigte am Mittwoch einem Regierungsvertreter zufolge den auf Druck des Umweltministeriums nachgeschärften Entwurf des Erneuerbare Energien Gesetz - kurz EEG. Zudem passierten auch Eckpunkte zur Entlastung der Industrie von der für 2021 geplanten CO2-Abgabe das Kabinett.

Worum geht es beim EEG?

Das EEG soll vor allem sicherstellen, dass bis 2030 mindestens 65 Prozent des Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Dies soll jetzt schärfer als zuletzt vorgesehen kontrolliert werden: So schreibt das Gesetz jährliche Strommengen jeweils für Solar-, Biomasse sowie Wind an Land und auf See fest. Ob dies in den jeweiligen Bundesländern erreicht wurde, soll laut dem Gesetz auch strenger kontrolliert werden. Alle zwei Jahre werden demnach zudem vor dem Hintergrund des tatsächlichen Stromverbrauchs die Ziele überprüft.

Was genau sind die Ziele des EGG? Die erneuerbaren Energien sollen kräftig ausgebaut werden. Konkrete Zahlen sind jetzt im neuen Gesetz festgehalten. SWR-Berlin-Korrespondent Christopher Jähnert fasst die Details zusammen.

Erhöht wurden zudem die Ausbauziele für Biogas-Anlagen. Dafür sollen diese Kraftwerke nicht mehr rund um die Uhr laufen, sondern vor allem dann, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Zuletzt hatte vor allem der Ausbau der Windenergie an Land gestockt.

Die Bundesregierung sicherte zudem zu, Unternehmen mit großem Energieverbrauch von der neuen CO2-Abgabe zu entlasten. Wer im internationalen Wettbewerb stehe, könne die Kosten der Abgabe auf Öl, Gas oder Kohle nicht über die Preise seiner Produkte weitergeben, heißt es in dem Reuters vorliegenden Eckpunktepapier. Daher sollten solche Firmen - unter anderen aus der Chemie-, Stahl- oder Autobranche - die Kosten teilweise erstattet bekommen. Regierungskreisen zufolge werde dies mehrere Hundert Millionen Euro im Jahr sein.

Was bedeutet das für Verbraucher?

Aber sind das realistische Ziele oder übernimmt sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) damit? SWR-Umweltexperte Werner Eckert sagt, die Ziele seien - im Verhältnis zu den internationalen Vereinbarungen, denen Deutschland zugestimmt hat, nicht sonderlich ambitioniert. Deswegen habe Altmaier auch angekündigt, die Ziele auf Dauer eventuell noch erhöhen zu wollen.

Wird der Strom durch EEG teurer? Ist der Ausbau der Erneuerbaren nicht auch ins Stocken geraten, einfach weil es nicht mehr so lukrativ war, sich eine Solaranlage aufs Hausdach zu setzen? Also wird es neue Anreize geben? Wird es für den Stromkunden wieder teurer? SWR-Umweltexperte Werner Eckert erklärt, was im Gesetz dazu steht.

Die Akzeptanz der Bürger für Windräder solle dagegen mit Maßnahmen erhöht werden. Das zentrale Argument dafür: Windräder für die Menschen nützlich machen. Durch das Gesetz soll nicht nur der Landwirt, auf dessen Feld etwa das Windrad steht, eine Pacht bekommen, sondern auch die Gemeinde - das sollen dann 0,2 Cent pro Kilowattstunde sein, erklärt Eckert. Die Gemeinden sollen dann selbst entscheiden, ob sie das Geld behalten oder an die Menschen der Gemeinde weitergeben will. Abseits davon solle es Vereinfachungen über andere Gesetze geben, so Eckert - etwa zur Beschleunigung vom Bau von Windrädern.