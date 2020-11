per Mail teilen

Der Lebensmittelhändler Edeka ruft ein Desinfektionsmittel zurück. Das Handgel "Mir24 Desinfektion" enthalte eine hohe Menge an Methanol, heißt es zur Begründung. Es sei unter anderem in Filialen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Südhessen verkauft worden.