Mitarbeiter bei Eberspächer: "Wenn ich meinen Job verliere, das wäre der Untergang"

Beim Autozulieferer Eberspächer catem im südpfälzischen Herxheim geht die Angst um: Mehr als 180 Stellen sollen abgebaut werden. Wir haben mit drei Mitarbeiterinnen gesprochen, die sagen: "Wir wissen nicht, wie lange wir noch einen Job haben."

Carola Gayer, 57 Jahre alt, seit zehn Jahren bei Eberspächer

"Ich weiß nicht, ob ich in vier Monaten noch einen Job habe. Diese Ungewissheit macht mich fertig: Ich schlafe kaum noch und seit ein paar Tagen habe ich Tinnitus: Und - da bin ich ganz ehrlich – ich habe auch zugenommen. Es ist wie ein Karussell im Kopf. Wenn ich tatsächlich meinen Job verliere, sehe ich mich schon in der Grundsicherung. Aber es geht ja nicht nur um Geld: Ich hatte schöne Jahre hier, und dachte, ich bleibe hier bis zur Rente. Ich will, dass wir eine Chance bekommen bis 2026. Um zu zeigen, was wir können und dass wir noch die Kurve kriegen."

Irena Bourgin, 53 Jahre alt, seit 23 Jahren bei Eberspächer

"Wir haben diese Firma mit aufgebaut! Es ist für uns alle in der Produktion so enttäuschend, dass es so weit gekommen ist. Wir waren doch mal Weltmarktführer! Wenn ich gekündigt werde, wäre das eine Katastrophe. Wie soll ich das schaffen, noch einmal von vorne anzufangen? Wie bekommt man heutzutage einen neuen Job? Wir haben uns vor 23 Jahren nicht online beworben. Ich weiß doch gar nicht, wie das geht! Wenn ich meinen Job verliere, stehe ich auf der Straße. Das wäre der Untergang."

Küra Reinhard, 55 Jahre alt, seit 32 Jahren bei Eberspächer

"Ich war eine der Ersten hier in der Produktion. Die Meisten, die nach mir kamen, habe ich angelernt. Das ist mein Leben hier, mein Herz hängt an der Firma. Die älteren Kollegen, alle, die so 20 bis 25 Jahre hier sind, sind Teil meiner Familie. Deswegen habe ich auch eine Trauerkerze zur Betriebsversammlung mitgebracht: Weil meine Familie hier kaputtgeht. In meinem Leben war ich nicht einen Tag arbeitslos. Ich habe Angst vor der Armut."

Die Hintergründe zu der aktuellen Situation bei Eberspächer und der Betriebsversammlung, bei der wir mit den Mitarbeiterinnen gesprochen haben, können Sie hier nachlesen. Wir werden die Entwicklung, und die Menschen, die sie betrifft, auch weiterhin begleiten.