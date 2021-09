"Earth Night 2021": Eine Nacht lang gegen Lichtverschmutzung

per Mail teilen

In der Nacht auf Mittwoch findet zum zweiten Mal die "Earth Night" statt. Städte, Gemeinden und Unternehmen sind dazu aufgerufen, für eine Nacht die Lichter auszumachen.

Anders als bei der "Earth Hour" geht es bei der "Earth Night" nicht in erster Linie um Klimaschutz, sondern um Lichtverschmutzung. Deshalb geht sie auch nicht nur eine Stunde lang, sondern eine ganze Nacht - seit 22 Uhr am Dienstagabend (7./8. September 2021).

Kunstlicht führt zu Schlafstörungen beim Menschen – Insekten verenden

Mit der Aktion soll auf die massive Nutzung von Kunstlicht und die Folgen für Menschen, Tiere und Umwelt aufmerksam gemacht werden. Es stört den Schlaf, sorgt dafür, dass unzählige Insekten an Straßenlaternen verenden, oder lenkt Vögel von ihren Flugrouten ab. Außerdem verhindert Kunstlicht den Blick auf den Sternenhimmel. Deshalb soll es wenigstens mal eine Nacht lang weitgehend dunkel sein. Da die "Earth Night" in diesem Jahr erst zum zweiten Mal stattfindet, ist die Teilnehmerzahl noch ausbaufähig.

Die Aufhellung des Nachthimmels durch künstliche Lichtquellen wird als Lichtverschmutzung bezeichnet. Künstliches Licht ist ein weit verbreiteter und häufig wenig beachteter Umweltfaktor - mit weitreichenden Auswirkungen. Vor allem Insekten sind negativ davon betroffen. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Armin Weigel

Auch Kommunen aus dem Südwesten beteiligen sich an "Earth Night"

Rund 60 Städte und Gemeinden und 30 Unternehmen in Deutschland wollen sich an dieser zweiten "Earth Night" beteiligen. Darunter auch Karlsruhe, Heilbronn, Mannheim, Lindau und Pirmasens. Vielerorts gehen nicht alle Lichter aus, zumindest aber sollen einige öffentliche Gebäude oder Bauwerke in dieser Nacht dunkel bleiben. Manche Städte reduzieren zusätzlich noch die Straßenbeleuchtung.

Grundsätzlich kann jede und jeder mitmachen

Aber auch jeder und jede von uns kann mitmachen - etwa indem wir die Außenbeleuchtung am Haus abschalten, die Vorhänge zuziehen oder die Rollläden herunterfahren. Die "Earth Night" soll auch in den nächsten Jahren immer beim ersten Neumond im September stattfinden und dafür sensibilisieren, sparsam mit Licht umzugehen.