In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz werden E-Ladestationen und Schnell-Lader stetig mehr. Ob der Masterplan der Bundesregierung für E-Mobilität erreicht wird, bleibt dennoch fraglich.

Der Straßenverkehr ist der Sektor mit dem höchsten Klimagas-Anteil. Hier muss also besonders viel passieren, obwohl der Klimaschutzplan der Bundesregierung für diesen Sektor noch mit die mildesten Anforderungen stellt: Bis 2030 muss er mindestens 40 Prozent unter dem Stand von 1990 liegen. Er muss sich gegenüber heute also praktisch halbieren.

Das Ökoinstitut hat ausgerechnet, wie die Klimaziele der Bundesregierung für den Verkehr bis 2030 tatsächlich zu erreichen wären: 10 Prozent weniger Auto fahren, 20 Prozent weniger Lkw auf der Straße und schon 2025 müsste jeder dritte, neu zugelassene Wagen ein Elektroauto sein. Dazu ist auch die entsprechende Infrastruktur nötig.

Starkes Wachstum bei E-Ladestationen in Baden-Württemberg

Baden-Württemberg hatte im vergangenen Jahr den höchsten Zuwachs an E-Ladestationen bundesweit: plus 60 Prozent - aktuell gibt es deutlich über 4.000 Ladepunkte. Die Zahlen stammen vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW. Es gibt verschiedene Zählungen, am Ende weiß allerdings niemand genau - und schon gar nicht zeitnah - wie viele Stationen es gerade sind. Weil es in Baden-Württemberg verhältnismäßig viele E-Autos gibt, ist der Run auf jede einzelne Steckdose aber auch größer als in anderen Bundesländern.

Weniger Konkurrenz um E-Ladesäulen in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz gibt es mehr als 1.000 Ladepunkte - das ist pro Kopf der Bevölkerung eine wesentlich geringere Zahl. Aber weil hier auch weniger E-Autos unterwegs sind, konkurrieren dennoch weniger E-Auto-Fahrer um eine öffentliche Ladesäule. Entscheidend für viele Nutzer ist aber auch, wie schnell sie wieder aufladen können. Nur rund 15 Prozent der Ladepunkte sind sogenannte Schnell-Lader.

Andere deutsche Metropolen liegen vorne

Der Ausbau konzentriert sich überall auf die Ballungsräume und entlang der Autobahnen. Stuttgart lag zum Jahreswechsel mit gut 400 Anschlüssen bundesweit auf Platz vier bei den Städten - allerdings mit deutlichem Abstand zu München, Hamburg und Berlin. Dort gibt es jeweils mehr als doppelt so viele Anschlüsse.

Magere E-Lade-Infrastruktur im ländlichen Raum im Südwesten

Im ländlichen Raum ist das Netz noch deutlich dünner. Baden-Württemberg hat allerdings mit dem Projekt "SAFE - für sicheres Laden überall" erreicht, dass es in einem Raster von 10 mal 10 Kilometern mindestens einen einfachen Ladepunkt gibt. Und in einem 20 mal 20 Kilometer-Netz mindestens einen Schnell-Lader. Da macht die Technik aber rasante Fortschritte. Derzeit wird alles, was mehr als 22 Kilowatt hat, als Schnell-Lader verstanden. Die neuesten bieten aber schon 250 bis 300 Kilowatt. Kaum ist eine Station gebaut, besteht also bereits Nachrüstbedarf. Die rheinland-pfälzische Gebietsabdeckung ist ähnlich.

Eine Million E-Ladepunkte in Deutschland bis 2030 wohl illusorisch

Der Masterplan Ladeinfrastruktur, den die Bundesregierung 2019 beschlossen hat, sieht 65.000 weitere Anschlüsse in den nächsten zwei Jahren vor - 50.000 vom Staat und 15.000 von der Automobilwirtschaft. Ende 2022 würden dann zwischen 90.000 und 100.000 Ladepunkte zur Verfügung stehen. Das Ziel der Bundesregierung, eine Million Ladepunkte bis 2030, ist beim derzeitigen Zubau-Tempo allerdings nirgendwo erreichbar.