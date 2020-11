per Mail teilen

In der EU soll ein elektronischer Personalausweis oder Pass kommen. Das hat die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Margrethe Vestager, der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" gesagt. Die so genannte E-ID sei dafür gedacht, sich im Internet zu identifizieren - und zwar so, dass man möglichst wenige andere Daten preisgibt. Der genaue Plan dafür werde nächstes Jahr vorgelegt. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten die Kommission dazu aufgefordert, einen solchen Vorschlag für eine europäische digitale Identifizierung auszuarbeiten.