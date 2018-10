Dürfen Protestanten die Kommunion empfangen? Katholische Bischöfe streiten um Abendmahl

Die katholischen Bischöfe in Deutschland streiten über das gemeinsame Abendmahl zwischen Christen unterschiedlicher Glaubensrichtung. Sieben Bischöfe haben sich jetzt an den Vatikan gewandt mit der Bitte um Klärung.

Konkret geht es in dem Streit um eine Handreichung, die die Bischöfe im Februar diskutiert hatten. Zwei Drittel der Bischöfe hatten zugestimmt, evangelischen Ehepartnern unter bestimmten Voraussetzungen zu erlauben, die katholische Kommunion zu empfangen.

Kardinal Rainer Maria Woelki

Sieben Abweichler unter der Führung des Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki halten die Erklärung für nicht rechtens und haben sich deshalb an den Vatikan gewandt. Sie wollen unter anderem wissen, ob es sich in der Frage um ein seelsorgliches Problem handelt, über das die Bischofskonferenz entscheiden kann - oder um eine Glaubensfrage, die in der Gesamtkirche entschieden werden muss.

Marx wehrt sich gegen Kritik

Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Münchner Kardinal Reinhard Marx, wurde über die Anfrage in Rom erst im Nachhinein informiert. In einem Schreiben an alle Bischöfe wehrt Marx sich gegen die Kritik.

Er stellt klar, dass es sehr wohl im Ermessen der Bischofskonferenz liege, Kriterien zu formulieren, die die Kommunionspendung an nichtkatholische Christen erlaubt. Die Handreichung setze außerdem den Wunsch von Papst Franziskus behutsam um, weitere Schritte in der Ökumene mit anderen christlichen Kirchen zu gehen - auch in der Seelsorge.

Hat der Protest Erfolg?