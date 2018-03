Dubiose Abschleppfirmen Unerlaubt abgeschleppt und abgezockt

In Stuttgart ist das schon vielen Autofahrern passiert: auf einem Kundenparkplatz geparkt, eingekauft, und dann ist das Auto weg - abgeschleppt. Was Abschleppfirmen wo überhaupt dürfen, erläutert der ADAC Stuttgart.

Seit Februar hat die Stuttgarter Polizei Abschleppunternehmen durchsucht. In mehr als 100 Fällen sollen sie ohne Auftrag Autos abgeschleppt und die Fahrer abkassiert haben. Gegen sie wird wegen des Vorwurf des gewerbsmäßigen Betrugs und der Erpressung ermittelt. Raimund Elbe vom ADAC in Stuttgart weiß, was beim Abschleppen rechtens und was Abzocke ist.