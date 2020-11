Im Kampf gegen die steigenden Infektionszahlen in Deutschland warnt Virologe Drosten vor Fehlinformationen. Und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller mahnt: Jetzt kommt es auf die Jüngeren an.

Der Virologe Christian Drosten beklagt bei der Einschätzung der Gefährlichkeit des Coronavirus "Irrlichter" in der öffentlichen Information. Manche würden jetzt darüber reden, ob die Erkrankung mit Covid-19 wirklich gefährlich sei.

Drosten: Eine Covid-19-Erkrankung ist weiter gefährlich

Die Erkrankung sei weiter gefährlich, "die Informiertheit der Bevölkerung ist entscheidend". Denn nur so ließen sich die richtigen Entscheidungen im Alltag treffen, sagte Drosten auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller.

Müller: Es kommt jetzt besonders auf die Jüngeren an

Wegen der deutlich gestiegenen Corona-Infektionszahlen in Berlin forderte Müller besonders jüngere Menschen dazu auf, sich an die Regeln zu halten. Auf sie komme es jetzt an, sagte er auf der Pressekonferenz. Müller appelliere an die 20- bis 40-Jährigen zu erkennen, dass es nicht die Zeit für Feiern sei.

Charité: Planbare Operationen verschieben, um Intensivbetten frei zu halten

Vorstandsmitglied Ulrich Frei von der Berliner Charité kündigte an, dass die Charité planbare Operationen wieder verschiebe, um Intensivbetten für Covid-19--Patienten freizuhalten. Ähnlich äußerte sich der Chef des Uni-Klinikums Frankfurt, Jürgen Graf.

Graf wies auch auf immer mehr Infektionen beim Klinik-Personal hin. Das Personalproblem verschärfe sich bei gleichzeitig steigenden Zahlen an Corona-Patienten, weil viele weitere Mitarbeiter wegen der Positivfälle beim Personal in Quarantäne gehen müssten.

RKI meldet erneut deutlichen Anstieg der Infektionen

Das Robert-Koch-Institut hat den zweiten Tag in Folge einen deutlichen Anstieg der Corona-Zahlen gemeldet. Innerhalb von 24 Stunden registrierte das Institut bundesweit mehr als 4.500 neue Fälle.

Damit haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 314.660 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt.