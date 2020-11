Im vergangenen Jahr sind in Deutschland fast 1.400 Menschen gestorben, nachdem sie Drogen nahmen. Das waren nach Angaben der Bundesdrogenbeauftragten Daniela Ludwig (CSU) fast zehn Prozent mehr als im Jahr davor. Die meisten Betroffenen konsumierten harte Drogen wie Heroin. Das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko sei das Rauchen, sagte Ludwig in Berlin. Jedes Jahr würden in Deutschland 127.000 Menschen an den Folgen ihres Tabakkonsums sterben. Es gebe wissenschaftliche Belege dafür, dass Raucher sich auch einem erhöhten Risiko für schwere Corona-Verläufe aussetzten.