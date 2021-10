Gebt das Cannabis endlich frei!

Polizeigewerkschafter poltern gegen eine liberalere Cannabis-Politik – und zeigen dabei eine offensichtliche Ahnungslosigkeit zulasten der Millionen Cannabis-Konsumenten im Land, meint Stefan Giese.

Rund 4 Millionen Menschen in Deutschland konsumieren Cannabis, sind Kiffer, bröseln Haschisch in einen Joint oder belegen eine Pizza mit Marihuana. Fast alle müssen sich auf dem Schwarzmarkt eindecken – und begeben sich damit auf strafrechtlich relevantes Gebiet.

Sie sorgt gerade für mehr Arbeit bei den Behörden imago images IMAGO / Westend61

Denn während anderswo in Europa und darüber hinaus der staatliche Umgang mit Cannabis in den vergangen Jahren deutlich liberaler wurde, hält es der Gesetzgeber in Deutschland nach wie vor für angemessen, Hanfliebhaber mit Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht zu drohen, was bei denen wiederum zu einer enormen Menge Arbeit führt. Doch damit könnte bald Schluss ein.

Freigabe von Cannabis?

Bei den Ampel-Verhandlungen zur Bildung einer neuen Bundesregierung zählt die reglementierte Freigabe von Cannabis nämlich zu den eher unstrittigen Themen zwischen SPD, Grüne und FDP. Es scheint darauf hinauszulaufen, dass Volljährige in lizensierten Verkaufsstellen kontrolliert angebautes Haschisch und Marihuana kaufen können. Doch diese vagen Aussichten genügen schon, dass Vertreter der Polizeigewerkschaften Sturm laufen.

Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Oliver Malchow, warnt vor einer Gefährdung der Jugend, obwohl diese in Ermangelung des entsprechenden Mindestalters von den angedachten Verkaufsstellen gar nicht profitieren würde – und weiterhin wie bisher weitgehend problemlos ihr Dope in der Schule, im Freundeskreis oder beim Dealer ihrer Wahl on- oder offline beziehen würde.

Das gute Zeug aus dem Laden

Malchows Kollege Rainer Wendt von der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) fällt nichts besseres ein, als mit Verweis auf die "Unkontrollierbarkeit der Zusammensetzung" sich gegen eine liberalere Cannabis-Politik zu positionieren - und liefert damit unfreiwillig ein Argument für die Gegenposition. Denn es ist das Zeug vom Schwarzmarkt, in das Dealer alles Mögliche beimischen können, um den Profit zu erhöhen, während "offizielle" Verkaufsstellen die Möglichkeit böten, ein amtliches Auge auf Art und Güte des Sortiments zu werfen – wie bei allen anderen legalen Produkten auch.

Hoffentlich können – der offensichtlichen Ahnungslosigkeit der Herren Polizeigewerkschafter zum Trotz – die Millionen Cannabiskonsumenten bald ihrer Passion nachgehen, ohne dabei ein Fall für Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht zu werden.