Seit neun Jahren steigt die Kurve: Die Rauschgiftkriminalität in Deutschland hat auch im vergangenen Jahr weiter zugenommen. Trotz Corona gibt es keine Trendwende, so das Bundeskriminalamt – im Gegenteil.

Fast 360.000 Fälle von Rauschgiftkriminalität haben die Behörden 2019 verzeichnet. Das sind 2,6 Prozent mehr als im Jahr davor. Die Zahlen veröffentlichte das Bundeskriminalamt bei einer Pressekonferenz.

Besonders viele Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz gab es im Zusammenhang mit Kokain. Die Nachfrage nach Drogen und deren Verfügbarkeit ist laut Bundeskriminalamt-Chef Holger Münch anhaltend hoch. Auch für dieses Jahr zeige sich trotz Corona bisher keine Trendwende – im Gegenteil. Münch sagte: „Wir sehen eine Verlagerung des Rauschgifthandels in den digitalen Raum und die vermehrte Nutzung des Postversandes.“ Das Angebot an Rauschgiften im Netz sei teilweise um 30 Prozent gestiegen, so Münch. Lieferketten hätten weiterhin funktioniert, lediglich zu Beginn der Pandemie habe es für einige Wochen Einschränkungen gegeben.