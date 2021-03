Am Sonntag sind Landtagswahlen. Das bringt Stefan Giese in eine heikle familiäre Situation. Doch er hat einen Vorschlag.

In meiner Familie bin ich der mit der Stimme. Eine Stimme, die ich abgeben kann, denn ich darf wählen. Meine beiden Familienmitglieder dürfen das nicht, die Gattin hat nicht den "richtigen" Pass und der Sohn nicht das "richtige" Alter.

Stimmabgabe unter Aufsicht dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Patrick Seeger

Diese etwas heikle Situation stößt mich vor jeder Wahl in ein gewisses Dilemma. So auch jetzt angesichts der Landtagswahlen am Sonntag. Klar ist, dass meine "stimmlosen" Familienmitglieder von den Entscheidungen des neu zu wählenden Parlaments, das wiederum eine Regierung ins Amt bringt, nicht weniger betroffen sein werden als ich. Was also tun?

Gemeinsam entscheiden, wem ich meine Stimme gebe? Ganz unproblematisch ist das nicht, denn der Sohn legt bereits bei der Wahl zwischen Lego und Playmobil eine beeindruckende Wankelmütigkeit an den Tag, und die Gattin trifft meinem Empfinden nach gelegentlich etwas fragwürdige Entscheidungen, was sie wiederum mit einiger Berechtigung über mich sagen kann. Eine gemeinsame Wahlentscheidung kann da schwierig werden. Verzwickte Lage.

Drei Stimmen im Familienrat

Aus ihr könnte ich befreit werden, indem das Familienwahlrecht eingeführt wird und zudem auch Nichtdeutsche in den Wahlprozess einbezogen werden. Persönlich könnte ich auch damit leben, künftig drei Stimmen zu haben. Den Rest klären wir im Familienrat. Im Gegenzug gelobe ich hoch und heilig, weder jünger zu werden noch den Pass zu tauschen. Deal?