Langläufer Dürr hat laut Staatsanwaltschaft Innsbruck nicht nur selbst gedopt, sondern soll als Komplize des Erfurter Sportarztes Mark S. auch zum Sportbetrug und Doping anderer Sportler beigetragen haben.

Der ehemalige Langläufer Johannes Dürr ist am Montag wegen Dopings vom Landgericht Innsbruck zu 15 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Dem 32 Jahre alten Österreicher wurde neben dem eigenen Blutdoping auch vorgeworfen, zum Doping anderer Sportler beigetragen zu haben. Letzteres sah das Gericht aber nur teilweise als erwiesen an.

Dürr hatte sich teils schuldig bekannt

Dürr hatte sich zuvor teils schuldig bekannt und vor allem sein eigenes Blutdoping erneut eingestanden. Das Urteil ist rechtskräftig, da beide Seiten auf weitere Rechtsmittel verzichteten.

Dass er auch eine bedeutende Rolle als Vermittler und Helfer des Erfurter Sportmediziners Mark S. gespielt haben soll, bestritt Dürr in zentralen Punkten. Konkret wies er die Vorwürfe von sich, die ehemaligen Langläufer Max Hauke und Dominik Baldauf an Mark S. vermittelt zu haben, was diese behaupten.

Das Gericht folgte hier Dürrs Ansicht unter anderem aufgrund der Folgen, die Dürrs Äußerungen in einer ARD-Dokumentation für die beiden Sportler letztlich hatten. Hauke und Baldauf wurden in den vergangenen Wochen ebenfalls zu Bewährungsstrafen wegen Blutdopings verurteilt.

Dürr vom Verband schon lebenslang gesperrt

Von der österreichischen Antidoping-Agentur (NADA Austria) ist Dürr dafür schon lebenslang gesperrt worden.

ARD-Dopingexperte Hajo Seppelt veröffentlichte mit Kollegen die Enthüllungen des Doping-Kronzeugen Johannes Dürr in der Doku "Die Gier nach Gold". Im ARD-Morgenmagazin vom 21.1.2019 sprach er vom Fall Dürr und wie alles an die Öffentlichkeit kam:

Dürr hat die Ermittlungen quasi selbst ins Rollen gebracht

In einem Interview mit der ARD hatte Dürr vor Monaten gesagt, dass er überlegt hatte, die Geschäfte des Erfurter Dopingarztes selbst zu übernehmen. Dürr hatte die Ermittlungen gegen sich und den Arzt Mark S. quasi selbst ins Rollen gebracht, als er sich bei der ARD-Dopingredaktion meldete und sich in der Fernseh-Dokumentation "Die Gier nach Gold" zunächst als geläuterter Doper darstellen wollte, der jetzt sauber in die Loipe zurückkehrt. Nach und nach musste er zugeben, dass das gelogen war.