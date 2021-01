Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ist vorgesprecht und hat vorgeschlagen, dass in der Corona-Krise keine Schülerin und kein Schüler sitzenbleiben sollte. Der Bundeselternrat sprang dem nun bei - Lehrervertreter und Bildungsminister sind dagegen skeptisch.

Die stellvertretende Vorsitzende des Bundeselternrats, Sabrina Wetzel, hat sich im SWR dafür ausgesprochen, in diesem Schuljahr keinen Schüler sitzenbleiben zu lassen. Sie schloss sich damit der Forderung der Gewerkschaft und Wissenschaft (GEW) an, die in der Corona-Krise von einer Ausnahme-Situation gesprochen hatte.

"Wir sehen das so: Versetzung auf jeden Fall. Wir können nicht sehen, dass ein Lehrer vollständige, umfassende Informationen zu den Schülern hat, da einfach zu viel ausgefallen ist", erklärte Wetzel im SWR. Eine Klassenarbeit sage "nicht so viel aus". Sie forderte zudem, dass auch die sogenannte Grundschulempfehlung in den Bundesländern, in denen sie noch angewandt wird, nicht angewendet werden soll: Die Eltern hätten das "Recht und die Einsicht" für welche Schulform das Kind geeignet sei, so Wetzel.

Die stellvertretende Bundesvorsitzende schlug vor, ausgefallene Schulzeiten durch Zusatzunterricht oder Ferienkurse aufzufangen.

Lehrerverband und Ministerin sind skeptisch

Entschieden wandte sich Wetzel gegen die Äußerung des Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger. Dieser hatte dem "Focus" gesagt, es sei möglich, das Schuljahr "ordentlich zu Ende zu bringen".

Wetzel sagte, das sehe sie nicht so. Es seien Verschärfungen bis Ostern im Gespräch, das könne auch nicht aufgeholt werden, in dem man beispielsweise Schulferien ausfallen lasse. "Hier muss man mal die Lehrpläne aufräumen, überlegen, was bringt die Schüler weiter", forderte Wetzel.

Auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) äußerte sich kritisch zu Forderungen nach einem Verzicht aufs Sitzenbleiben im Corona-Schuljahr: "Ein Schuljahr zu wiederholen, ist für die Betroffenen nicht schön. Dies passiert allerdings unabhängig von der Pandemie", sagte Karliczek der "Rheinischen Post".