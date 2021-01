per Mail teilen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht zurück. Das heizt die Diskussion um ein Ende des Lockdown an. Während einige dafür sind, halten die Grünen das für verfrüht.

Baden-Baden geht in der Corona-Krise voran. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist in der Kurstadt auf 39,9 gesunken. Der niedrigste Wert in ganz Baden-Württemberg. Die stetig sinkenden Zahlen wecken immer mehr Begehrlichkeiten nach einem Ende des Lockdown - zumindest nach schrittweisen Öffnungen.

Es brauche eine "klare, abgestufte Exitstrategie aus dem Lockdown", sagt zum Beispiel der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg der "Neuen Osnabrücker Zeitung." Die Politik müsse jetzt "klare Perspektiven" aufzeigen.

Grüne wollen derzeit keine Lockerungen

Das sieht zwar auch Grünen-Chefin Annalena Baerbock so. Doch sie hält die Diskussion um Öffnungen derzeit für "verfehlt". Im SWR sagte sie: "Ich halte es nicht für sehr sinnvoll, angesichts dessen, dass wir die Zahlen gerade mal ein bisschen runter bekommen konnten, dass jetzt sofort wieder darüber gesprochen wird, was wir lockern können."

Die Situation sei nach wie vor schwierig – auch angesichts der neu aufgetretenen Virus-Mutation. Viele Krankenhäuser seien "am Limit", so Baerbock.

Schulen zuerst wieder öffnen

Für richtig hält es Baerbock, dass die Bundesländer im Umgang mit Schulöffnungen "differenziert" vor allem für Schülerinnen und Schüler unterer Klassen vorgingen. Allerdings müssten jetzt die Kultusministerinnen und Kultusminister der Länder dafür sorgen, "dass die Sicherheit an den Schulen erhöht wird. Schnelltests gerade für Lehrkräfte und Kinder wären dafür ein absolut richtiger Schritt."

Zudem sei es wichtig, dass überall ein Online-Unterricht möglich sei, wenn man in den Wechselunterricht gehe, so Baerbock. Ein Fünftel der Kinder seien davon "seit Wochen abgeschnitten."

So sieht das auch der Städtetagspräsident. Im Vordergrund, so Landsbeg, müssten aber überall die Perspektiven für Kitas und Grundschulen stehen. Das erwarteten die Eltern, die mit Homeoffice und Homeschooling längst an ihrer Leistungsgrenze angelangt seien.

Das Gebäude der alten Staatsgalerie in Stuttgart dpa Bildfunk picture alliance / Sina Schuldt/dpa | Sina Schuldt

Kunstmuseen fordern schnellere Öffnungen

Aber nicht nur bei den Schulen gibt es die Forderungen nach Lockerungen. Mehr als 50 Direktorinnen und Direktoren deutscher Kunstmuseen, darunter auch Christiane Lange von der Staatsgalerie Stuttgart, haben in einem offenen Brief an die Kulturminister von Bund und Ländern gefordert, ihre Häuser wieder öffnen zu dürfen.

Museen seien sichere Orte, in denen Hygienemaßnahmen strikt befolgt und "wie an keinem anderen öffentlichen Ort" überwacht würden, steht in dem Schreiben. Man könne "für den Hunger auf Kultur ein Angebot machen, ohne die gesellschaftliche Solidarität in Frage zu stellen".

Dazu zählten etwa das schrittweise Herauffahren der Museen durch Bildungs- und Lernangebote für Schulen und zunehmend mögliche Individualbesuche in Museen bei Verzicht auf touristische Gruppenbesuche, Führungen oder Veranstaltungen.