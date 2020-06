Bei den Stuttgarter Krawallen sollen Drogen und Alkohol im Spiel gewesen sein. Die baden-württembergische Landesregierung selbst hat das nächtliche Alkoholverkaufsverbot aufgehoben.

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nannte die Stuttgarter Krawalle eine "Gewaltorgie". Sein Stellvertreter Thomas Strobl (CDU) sagte im Fernsehen, die "Bilder aus den USA hätten zu einer Emotionalisierung geführt". Sicher seien auch Drogen und Alkohol im Spiel gewesen.

Die Krawalle von Stuttgart haben die Diskussion um ein nächtliches Alkoholverkaufsverbot angefacht dpa

Alkohol? Da war doch was. Im Koalitionsvertrag der grün-schwarzen Landesregierung – maßgeblich von Kretschmann und Strobl verhandelt – findet sich der Satz: "Wir heben das nächtliche Alkoholverkaufsverbot auf und schaffen eine Ermächtigungsgrundlage für räumliche und zeitlich begrenzte Alkoholkonsumverbote in kommunaler Entscheidungskompetenz." Seit Dezember 2017 gibt es in Baden-Württemberg – wie schon vorher in Rheinland-Pfalz - auch nach 22 Uhr Alkohol, etwa in Supermärkten mit langer Öffnungszeit und an Tankstellen. Also faktisch rund um die Uhr. Wenn Städte und Gemeinden das unterbinden wollen, müssen sie sich selbst damit rumschlagen, das Land ist fein raus.

Schon damals kritisierte die Deutsche Polizeigewerkschaft, die Aufhebung des Verbots lasse die praktischen Folgen außer Acht. Ein zeitweiliges Verkaufsverbot von Alkohol führe etwa zu weniger Trunkenheitsdelikte. Kein Wunder, dass ihr baden-württembergischer Ableger nach den Stuttgarter Krawallen ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen fordert oder gleich eine Sperrstunde zwischen drei und sieben Uhr.

Ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen, wie jetzt am "Deutschen Eck" in Koblenz verhängt, verdrängt Partygruppen nur. Es löst die von ihnen ausgehende Gefahr nicht auf. Effektiver wäre es, die Landesregierungen änderten ihre Gesetze zur Alkoholversorgung rund um die Uhr.