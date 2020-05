Viel Geld werde jetzt als Überlebenshilfe in die Wirtschaft gepumpt. Wenn diese Konjunkturpakete nicht mit dem Klimaschutz verbunden würden, sei das Klimaproblem nicht mehr angemessen zu lösen, sagt Umweltbundesamt-Chef Messner.

Es seien diesmal nicht nur die Umweltakteure, die Umweltverbände, sondern auch viele Akteure in der Wirtschaft, die sagen: Wir müssen diese Chance jetzt nutzen, um die Corona-Krise dann als Sprungbrett zu wahren und auszunutzen, um eine zukünftige Wirtschaft aufzubauen, so Dirk Messner, Chef des Umweltbundesamtes (UBA) im SWR Interview der Woche.

Der Präsident des Umweltbundesamts, Dirk Messner, appelliert an die Bundesregierung, die Corona-Wirtschaftshilfen mit dem Klimaschutz zu verbinden, um diesen nicht zu vernachlässigen. Es gebe da auch positive Signale aus der Wirtschaft. Zudem hofft Messner, dass die Gesellschaft jetzt die richtigen Lehren aus der Corona-Krise ziehe - nämlich dass "wir uns die Zukunftsfragen vornehmen müssen". Im Interview erklärt er außerdem den Zusammenhang zwischen Umweltschutz und Gesundheit.

Ladenetz für E-Autos jetzt ausbauen

Als ein Beispiel für Investitionen, die jetzt angegangen werden könnten, nennt Messner das Ladenetz für E-Autos.

Messner sieht die schlechte Ausstattung bisher als Hemmnis für einen Ausbau der elektrischen Mobilität. Das könne aber gelöst werden: "Jetzt ist eine Chance da, wenn wir Geld in die Hand nehmen, ein solches nationales Ladenetz voranzubringen, damit wir die Bedingungen dafür verbessern, die Elektromobilität insgesamt besser aufzustellen", so der UBA-Chef.

"Ich könnte mir dann auch Unterstützung vorstellen beim Kauf von E-Mobilen - und wir wollen den öffentlichen Nahverkehr voranbringen" Dirk Messner, Chef des Umweltbundesamtes

Aus Corona die richtigen Lehren ziehen

UBA-Präsident Messner hofft außerdem, dass aus der Corona-Krise die richtigen Lehren gezogen werden. "Was wir, glaube ich, vor allen Dingen jetzt verinnerlichen können, ist, dass unsere Gesellschaften, die so stabil scheinen, die sind vulnerabel, wenn es zu solchen Krisen kommt, wie wir sie gerade mit der Corona-Krise erlebt haben."

"[...] Und dass wir in zukunftsfähige Institutionen und Infrastruktur investieren müssen und diese Zukunftsprobleme nicht einfach ausblenden und damit auf die zukünftigen Generationen verschieben", so Messner.

"Umweltschutz ist [...] auch Gesundheitsvorsorge"

Mit Blick auf die Corona-Pandemie warnt Messner auch davor, dass solche Krisen wahrscheinlicher werden, wenn wir nicht genügend auf den Schutz der Umwelt achten: "Also je näher wir der Natur auf den Pelz rücken sozusagen und Naturräume zerstören - und das gilt in den südlichen Regionen der Erdkugel genauso wie bei uns - desto höher ist das Risiko, dass wir diesen Typus von Krise erleben werden."

Außerdem sieht Messner noch einen indirekten Zusammenhang zwischen der Corona-Pandemie und der Luftverschmutzung: "Wo es viele Emissionen gibt, wo es viele Partikel in der Luft gibt, die die Luft verschmutzen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann schwere Krankheitsverläufe in solchen Situationen erlebt, höher." Also sei Umweltschutz daher auch zugleich Gesundheitsvorsorge, so Dirk Messner im SWR Interview der Woche.

