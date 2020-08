Von Israel in die Vereinigten Arabischen Emirate

Vom israelischen Tel Aviv aus ist am Montag erstmals ein Verkehrsflugzeug zu einem Direktflug über saudi-arabisches Territorium in die Vereinigten Arabischen Emirate gestartet. An Bord: hochrangige Berater von US-Präsident Donald Trump und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu.