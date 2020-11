Die Digitalisierung der Gesundheitsämter kommt nicht voran, dabei wäre sie so wichtig für die Nachverfolgung von Corona-Kontakten, sagt der Bundesverband der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitswesens.

"Die Digitalisierung ist in der Tat das wichtigste Hilfsmittel, das wir jetzt noch brauchen und deshalb schleunigst umsetzen müssen", findet Ute Teichert, die Vorsitzende des BVÖGD. Derzeit sei es noch so, dass die Informationen die Gesundheitsämter auf unterschiedlichsten Wegen erreichten: "Es kommen Faxe rein, es kommen Meldungen als pdf-Anhänge von emails oder eventuell auch telefonisch rein. Und all diese Meldungen müssen zum Teil noch händisch zusammengefasst werden", berichtete Teichert im SWR-Interview.

Wo bleibt die digitale Patientenakte?

Das Hauptproblem sei, dass es keine Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen digitalen Systemen gebe: "Das ist auch der Grund, warum wir noch mit Faxen arbeiten - weil es keine gesicherte Verbindung gibt von Krankenhäusern oder Arztpraxen in die Gesundheitsämter hinein". In diesem Zusammenhang sei die digitale Patientenakte ein Stichwort, deren Einführung bereits seit Jahren diskutiert werde. "Wir müsse den gesamten Gesundheitsbereich besser digitalisieren, damit nicht solche Reibungspunkte auftreten", so Teichert.

Wo bleibt die Software zur Datenübertragung?

Was jetzt auf die Schnelle passieren müsse, sei die von den Gesundheitsministern bereits beschlossene Einführung der Melde-Software "Sormas" auf die Gesundheitsämter zu übertragen. Zudem würden Schnittstellen zu den digitalen Lösungen der einzelnen Gesundheitsämter benötigt, die diese in der Zwischenzeit für sich erarbeitet hätten. "Die warten ja auch nicht bis was kommt, sondern suchen praxisorientiert nach Lösungen", so Teichert.

Künftig müsse die Datenübertragung von allen Beteiligten zu allen Beteiligten möglich sein, betonte sie und fügte hinzu: "Wichtig wäre auch, dass sich die Gesundheitsämter untereinander Daten schicken können. Auch das funktioniert bisher leider überhaupt nicht."