Die EU-Kommission will ihre Pläne für neue Digitalgesetze vorstellen. Ziel ist es, die Marktmacht großer Internetkonzerne wie Google und Facebook zu begrenzen. Außerdem sollen illegale Inhalte künftig schneller gelöscht werden. Geschieht das nicht, sollen Strafen fällig werden, die am Jahresumsatz der Konzerne bemessen werden. Bevor neue Regeln in Kraft treten können, müssen die EU-Staaten und das Europaparlament eine gemeinsame Linie aushandeln.