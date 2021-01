Am Abend beginnt der digitale CDU-Bundesparteitag, an dem die Partei einen neuen Vorsitzenden wählen will. Morgen stimmen die 1.001 Delegierten online über die drei Kandidaten ab.

Beginnen soll der Parteitag mit einem Grußwort von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Anschließend werden die amtierende Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu den Delegierten sprechen. Die Veranstaltung findet zum ersten Mal komplett digital statt. Höhepunkt ist morgen die Wahl des neuen Parteivorsitzenden. Für die Nachfolge von Kramp-Karrenbauer haben die 1.001 Delegierten die Wahl zwischen drei Kandidaten: Dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, dem früheren Fraktionschef Friedrich Merz und dem Außenexperten Norbert Röttgen. Einen klaren Favoriten unter den Kandidaten gibt es nicht. Armin Laschet - vom Stadtrat zum Kanzler? Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-pool Der 1961 in Aachen geborene Armin Laschet arbeitete lange Zeit als Journalist, unter anderem für den Bayerischen Rundfunk und die Kirchenzeitung Aachen. In seiner Heimatstadt war er 15 Jahre lang Mitglied im Stadtrat. Laschet war kurz im Europaparlament und Bundestag. 2010 setzte er sich bei der Wahl zum CDU-Landesvorsitzenden in Nordrhein-Westfalen gegen Norbert Röttgen durch. Seit 2017 ist Laschet Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes. Ein neuer Anlauf für Friedrich Merz Friedrich Merz, früherer Fraktionschef der CDU im Bundestag dpa Bildfunk picture alliance/dpa Der 1955 im Sauerland geborene Friedrich Merz ist gelernter Jurist. Er gehörte dem Europäischen Parlament und dem Bundestag an. 2002 löste ihn Angela Merkel als Fraktionschef ab. Der Hobbypilot war zuletzt vier Jahre lang Aufsichtsratsvorsitzender des Vermögensverwalters Black Rock. 2018 unterlag er Annegret Kramp-Karrenbauer bei der Wahl um den CDU-Vorsitz. Norbert Röttgen - der Außenseiter holt auf Der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen dpa Bildfunk picture alliance/dpa Als der 1965 im nordrhein-westfälischen Meckenheim geborene Norbert Röttgen als Erster seine Kandidatur um den CDU-Vorsitz bekanntgab, wurde er von vielen belächelt. Inzwischen hat der gelernte Jurist und außenpolitische Experte der Partei viel Boden gutgemacht. Sei 1994 sitzt Röttgen im Bundestag, von 2009 bis 2012 war er Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Nach der Niederlage als CDU-Spitzenkandidat bei den NRW-Landtagswahlen entließ ihn Merkel gegen seinen Willen als Minister, obgleich er bis dato den Spitznamen "Muttis Klügster" trug. Stellvertretende Vorsitzende Breher: Wir haben mehr Männer in der Union Die CDU will erreichen, dass mehr Frauen der Partei beitreten und auch Posten übernehmen. Vor Beginn des CDU-Parteitags sagte die stellvertretende Vorsitzende Silvia Breher im SWR, die CDU arbeite intensiv daran, mehr Frauen in die Ämter zu bekommen. Es gebe derzeit mehr Männer in der CDU, diese pflegten enge Freundschaften, die über die Jahre gewachsen seien. Beim Thema "Seilschaften flechten" könnten Frauen noch aufholen, so Breher.