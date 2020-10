Mädchen und junge Frauen werden online häufiger belästigt als auf der Straße. Das hat die Kinderrechtsorganisation Plan International in einer Umfrage herausgefunden. In Deutschland haben 70 Prozent der Mädchen schon digitale Gewalt erlebt, das heißt, sie wurden in den sozialen Medien bedroht, beleidigt oder diskriminiert. Weltweit seien das weniger - nämlich 58 Prozent. Das Problem ist, dass es zu wenig Mechanismen gibt, um wirksam gegen solche digitale Gewalt vorzugehen, sagt die Chefin der Kinderorganisation, Maike Röttger. Deshalb würden sich viele Mädchen absolut machtlos fühlen. In Deutschland werden sie am häufigsten auf Instagram und auf Facebook belästigt.