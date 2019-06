Ampel in Rheinland-Pfalz? Bei Brücken und Windrädern droht Zoff

von Martin Heuser

Eine Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen gab es bisher in Rheinland-Pfalz noch nicht. Wie wahrscheinlich ist ein solches Bündnis? Wo könnte es funktionieren, wo gibt es hohe Hürden?

Streitfall Mittelrheinbrücke (Animation)

Verkehr

Ein dicker Brocken in Koalitionsverhandlungen für eine Ampel-Regierung (Rot-Gelb-Grün) könnte der Bau neuer Brücken über den Rhein werden: Die FDP fordert in ihrem Wahlprogramm gleich vier neue Rheinbrücken bei St. Goar, Bingen, Nierstein und Wörth. Hier hätten die Liberalen teilweise auch die Sozialdemokraten auf ihrer Seite, die sich im Wahlkampf zumindest für eine neue Brücke im Mittelrheintal ausgesprochen haben. Für die Grünen ein großes Problem: Sie mussten schon in den Koalitionsverhandlungen 2011 den Weiterbau des Hochmoselübergangs hinnehmen, was innerparteilich für starken Unmut gesorgt hatte. Die Zustimmung zur einer oder gleich mehreren Rheinbrücken könnte für die Ökopartei eine schwere Zerreißprobe bedeuten.

Im Bereich der Verkehrspolitik gibt es weitere Differenzen: So ist die FDP für den durchgehenden sechsspurigen Ausbau der A 61 und den vierspurigen Ausbau der B10 in der Pfalz, die Grünen sind dagegen. Einig sind sich alle drei Parteien immerhin in einem Punkt: Sie wollen eine Alternativroute zur Bahntrasse im Mittelrheintal.

Einschätzung: Hohes Konfliktpotential.

Flüchtlinge

Auch beim aktuellen Reizthema Nr.1 - dem Umgang mit Flüchtlingen - liegen Grüne und Freidemokraten ziemlich weit auseinander. Die FDP ist für das System der sicheren Herkunftsländer, und zählt da auch die Maghreb-Staaten dazu - also Marokko, Tunesien und Algerien. Die rheinland-pfälzischen Grünen lehnen das bislang ab. Auch will die FDP "konsequente Abschiebungen" abgelehnter Asylbewerber. Zudem sollen Flüchtlinge Sachleistungen statt Geld erhalten. Die Grünen fordern dagegen die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Die SPD liegt eher zwischen beiden Positionen.

Einschätzung: Kompromiss schwierig, aber möglich.

Bildung

Hier gibt es zwischen SPD, FDP und Grünen die meisten Übereinstimmungen. Alle drei Parteien sind im Grundsatz für beitragsfreie Kindertagesstätten und gegen Studiengebühren. Unterschiede gibt es nur in Detailfragen, etwa wie das Schulsystem weiterentwickelt werden soll.

Einschätzung: Kein Hindernis für Ampel-Koalition.

Energie

FDP will weniger Windräder in der Landschaft.

Die Energiewende und mit ihr der massive und flächendeckende Ausbau der Windkraft war das Lieblingskind der grünen Wirtschaftsministerin Eveline Lemke. Auch die SPD will langfristig den Energiebedarf im Land zu 100 Prozent aus regenerativen Energien decken. Die FDP ist aber gegen den dezentralen Ausbau der Windkraft und will Windräder nur in größeren Energieparks und am besten entlang von Autobahnen konzentrieren. Außerdem sind die Liberalen für neue Gas- und Kohlekraftwerke, was die Grünen rigoros ablehnen.

Einschätzung: Kompromiss schwierig.

Innere Sicherheit

Kein besonders konfliktträchtiger Bereich. Grüne und FDP sind beide gegen die Vorratsdatenspeicherung, die SPD ist in dieser Frage innerparteilich gespalten. Auch die Forderung der FDP nach 1.000 zusätzlichen Polizeibeamten dürfte kein größeres Problem für Koalitionsverhandlungen sein.

Einschätzung: Kein Hindernis für Ampel-Koalition.

Knackpunkte in den Verhandlungen