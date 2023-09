Meinung: Die Maske und das Déjà-vu

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat Corona-Empfehlungen für den Herbst gegeben. Bei seinen Worten überkommt Gerhard Leitner ein Déjà-vu an die schlimmen Corona-Jahre und will, dass so etwas nie wieder kommt.

Jetzt hat er wieder das C-Wort gesagt. Er - das ist der Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der Anfang der Woche über Vorbereitungen auf den Herbst gesprochen hat. Und als Lauterbach mit seinem unnachahmlichen Singsang ohne Vorwarnung das Wort Corona ausgesprochen hat, da bin ich erst einmal zusammengezuckt.

Die Kolumne von Gerhard Leitner können Sie hier auch als Audio hören:

Corona-Impfung: Muss das wieder sein?

Voll das Dé­jà-vu! OH Gott, nicht schon wieder. Die Kombination - Sommer fast vorbei, die Tage werden kürzer, Herbst und Winter kommen näher – das ist an sich schon deprimierend und dann kommt der auch noch mit Corona und Impf-Empfehlungen. Nach dem ersten Schreck habe ich dann ganz schnell recherchiert: Gibt es etwa eine neue gefährliche Variante, über die vielleicht nur noch nicht ausführlich berichtet wurde, habe ich da irgendetwas verpasst?

Herbstliche Corona-Andenken

Nein, zum Glück bahnt sich da erstmal nichts an. Und Impf-Empfehlungen an sich sind ja okay. Aber ich will ehrlich gesagt mit Corona nichts mehr zu tun haben. Ich bin so froh, dass das erstmal vorbei ist. Und dann gab's dieser Tage ein zweites Dé­jà-vu: Als ich nach Monaten wieder meine Herbst-Jacke hervorgeholt habe, war in einer der Taschen noch eine originalverpackte Corona-Maske.

Zwei Minuten - Die Kolumne zum Wochenende "Zwei Minuten" heißt unsere Kolumne. Sie ist unser ganz persönlicher Blick auf ein aktuelles Ereignis oder eine andauernde Debatte. Sieben unserer Kollegen nutzen abwechselnd "Zwei Minuten", um augenzwinkernd, nachdenklich, staunend oder resümierend auf eine Geschichte zu schauen. Eine ganz große Geschichte oder eine winzig kleine, eine aus der Politik oder eine aus dem Alltag, eine die alle beschäftigt oder nur einige. "Zwei Minuten" sind nie bierernst und nie neutral – aber immer persönlich. Die Kolumne erscheint auch als Teil des "SWR Aktuell Newsletter - Der Tag im Südwesten". Er informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Corona-Tests und Masken

Damit ging das Kopfkino los: die Erinnerung an eine schlimme Zeit. Drei Jahre Wahnsinn, verkörpert in einem Kunstfaserlappen. Da kamen die ganzen Bilder wieder hoch: das große Leid auf den Intensivstationen, die geschlossenen Restaurants, viele bedrohte Existenzen im Einzelhandel, die ständigen Corona-Tests, anstehen am Testcenter, der Streit um die angemessenen Maßnahmen der Politik, Virologen im Dauerstress, Corona-Leugner mit sehr viel Wut im Bauch. Ich bin so froh, dass das alles vorbei ist.

Ich kann mir vorstellen, dass Christian Drosten, Henrik Streeck und die anderen Wissenschaftler auch froh sind, zum Beispiel darüber, dass sie nicht mehr so viele Todesdrohungen bekommen und wieder ihre Arbeit machen können. Aber nochmal dieser ganze Wahnsinn? Nein, danke.

Maske - besser aufheben?

Auch wenn es mir noch schwerfällt Corona, so wie die Grippe, als saisonale Virusinfektion zu betrachten. Und die Corona-Maske aus meiner Jacke? Die ist noch haltbar und spätestens, wenn die herbstliche Grippe- oder Erkältungswelle so richtig tobt, dann kommt die vielleicht doch zum Einsatz - besser ist es. Man weiß ja nie.