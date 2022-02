Die H-Frage

Die Union hat sich entschieden: Armin Laschet wird Kanzlerkandidat, Markus Söder bleibt in Bayern. Die Entscheidung führt nicht nur bei CDU und CSU zu Unruhe. Auch unser Kolumnist Jan Seidel hat Fragen.

Viele Leute sagen: "Unterschätz mir den Armin Laschet (CDU) nicht. Der kann schon, wenn er will." Ich kann das ehrlich gesagt nicht so richtig glauben. Ich hab mir jetzt einige Auftritte von ihm angesehen, und die haben mich vor allem verwirrt.

Die Kolumne von Jan Seidel können Sie hier auch als Audio hören:

Was mich aber am meisten stört, ist Laschets Haarfrisur. Die wirkt für mich komplett aus der Zeit gefallen. Nichts Halbes, nichts Ganzes; ganz praktisch, aber irgendwie wirkt sie wahnsinnig alt. Natürlich: Bei Frisuren weiß man nie, ob sie ihre beste Zeit lange hinter sich haben, oder gerade kurz vor sich. Und möglicherweise springen morgen alle Hipster auf den Laschet-Look an, denn die Hipster sind unberechenbar und haben vor kurzem sogar Oberlippenbart getragen. Ich persönlich glaube aber eher nicht daran, weil das nicht mal passiert ist, als die Friseure geschlossen waren.

"Hauptsache, die Frisur sitzt"

Natürlich: Frisuren haben mit der Politik eigentlich überhaupt nichts zu tun. Immerhin hat Donald Trump mit einer Art Antithese zum Friseurhandwerk auf dem Kopf die USA regiert. Trotzdem sollten wir bedenken, dass bei einer Kanzlerkandidatur alles zählt, vor allem auf den Wahlplakaten. Und da wäre der Andere möglicherweise die schlauere Lösung gewesen.

Sicher, viele sagen: "Der Markus Söder (CSU) ist doch kein bisschen besser als der Laschet – der wirkt nur so, als hätte er die Lage im Griff, aber am Ende geht bei dem genau so viel schief." Aber – wenn Sie mich fragen: Die Frisur stimmt. Wie so ziemlich alle Frisuren so ziemlich aller politischen Gegner. Der Olaf Scholz (SPD): konsequent kurz, der Christian Lindner (FDP): dynamisch und jung, die Alice Weidel (AfD): konservativ nach hinten, und die Anderen: auch irgendwie stimmig. Nur der Laschet…

Ich will Ihnen damit auch gar nicht auf den Keks gehen, aber: Wenn die Sache für die CDU schief geht, dann sagen Sie nicht, ich hätte es nicht vorhergesagt. Ich halte Sie auf dem Laufenden.