Lügen ist ein hässliches Wort. Versehen ist viel schöner. Findet auch die Katholische Kirche, meint Constance Schirra in ihrer Kolumne zum Wochenende.

Was habe ich es mir schwer gemacht! Ich war Kommunionkind und als solches muss man das Beichten lernen. In einer Beichte, erklärte mir der Pfarrer, hätte ich eine Sünde zu offenbaren, dann würde mir eine Buße auferlegt, dann verzeihe Gott mir. Sünde…. Sünde… Ich überlegte angestrengt, tagelang. Mein Beichttag rückte näher und nichts Sündiges fiel mir ein. Geht natürlich nicht, in einer Beichte nichts zu beichten. Also habe ich dem Pfarrer das Schlimmste erzählt, was ich mir vorstellen konnte und gesagt: "Ich habe meine Oma angelogen." Das stimmte gar nicht, es war sozusagen eine doppelte Lüge. Ich musste dann auch ein doppeltes "Vater unser" beten und alles war vergeben und vergessen. So einfach ist das in der katholischen Kirche.

Die Kolumne von Constance Schirra

Bis heute erinnere ich mich daran und halte es frei nach Gertrude Stein: Eine Lüge ist eine Lüge ist eine Lüge. Ein Vertrauensbruch, eine Gewissenslast. Was mache ich es mir schwer! Geht doch auch anders. Der emeritierte Papst zum Beispiel, Benedikt XVI. Gutachter werfen ihm Fehlverhalten in vier Missbrauchsfällen vor.

Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche

Sie wissen schon: Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche, in dem hohe Kirchenmänner Kinder bedrängt, betatscht, genötigt, vergewaltigt haben und dabei von noch höheren Kirchenmännern gedeckt wurden. Alles, was halt so zu den Paragrafen 174 fortfolgende Strafgesetzbuch fällt. Dieser Missbrauchsskandal, in dem sich hohe Kirchenmänner jetzt seit Jahren nach Kräften um Aufklärung bemühen und es mag ihnen nicht gelingen, weil, ach, sie haben vermutlich zu kämpfen gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs, Epheser 6.12…

Also, ihr Gutachter, der emeritierte Papst, hat nichts falsch gemacht. Hört Ihr! Ja, er hat etwas gesagt, was nachweisbar nicht stimmt. Aber Lüge? Ich bitte Sie! Es war keine Absicht. Es war ein Versehen. Und nicht einmal von ihm selbst. Von Freunden! Das kann passieren, bei so einer "Riesenarbeit". Das wird ja wohl entschuldbar sein.

Deutliche Kritik an Papst Benedikt XVI auch von deutschen Bischöfen dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Pool | Sven Hoppe

Stattdessen kommen da jetzt Kirchenkritiker und Opfer des Missbrauchsskandals, nutzen das Versehen schamlos aus, zweifeln an der Wahrhaftigkeit des emeritierten Papstes, stellen ihn gar als Lügner dar. Als hätten sie jeden Glauben in die katholische Kirche und ihre Diener verloren. Ist das zu fassen! Benedikt ist tief getroffen. Der arme alte Mann. Bedauernswert. Man sollte sich bei ihm entschuldigen. Mal eben den Spieß umdrehen. So einfach ist das in der katholischen Kirche.

Eine Lüge ist keine Lüge keine Lüge?

Und deswegen weiß ich jetzt: Meine Beichte, damals als Kommunionkind - das war keine Lüge. Das war eine falsche Angabe meinerseits, also eigentlich sogar von meiner Oma, versehentlich. Gertrude Stein hatte unrecht: Eine Lüge ist keine Lüge keine Lüge. Lügen gibt es gar nicht in der katholischen Kirche. Kein Vertrauensbruch, keine Gewissensbisse. So einfach ist das. Ich mache es mir doch nicht mehr schwer!