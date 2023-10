Meinung: Die Deutsche Einheit ist eine Baustelle

Auch nach 33 Jahren ist die Deutsche Einheit weiterhin eine Baustelle. "Blühende Landschaften" sind kein Selbstläufer, meint Marie Gediehn.

Was für eine Woche: Die Zeit rast, sagt man ja. Wenn jetzt beispielsweise am Sonntag die Bundesgartenschau zu Ende geht, werden viele sagen: Was? Jetzt schon? War doch eben erst Eröffnung.

Dabei ist mir schon klar: So eine Blümchen-Leistungsschau ist natürlich nicht was für jeden, aber eins muss man konstatieren: Unpolitisch war sie nicht, die BUGA in Mannheim: Nachhaltigkeit als Mega-Thema. Extrem viele Pflanzen, Bäume sogar, regelrecht aggressive Neuanpflanzungen. Stand das ganze Ding womöglich komplett im Zeichen einer heraufziehenden Ökodiktatur? Die Menschen wurden in Bussen hin gekarrt, wer da noch von freiem Willen spricht …

Die Kolumne von Marie Gediehn können Sie hier auch als Audio hören:

33 Jahre Deutsche Einheit

Aber wie gesagt, vorbei, over, wie die DDR. Gerade war ja wieder Feiertag, 3. Oktober, Brückenwoche und so. Und auch da ist die Erkenntnis der Woche: Die Zeit rast. 33 Jahre Deutsche Einheit, dabei war das alles doch gefühlt erst gestern: Mauerfall, Wiedervereinigung, Treuhand, Aufarbeitung, Datsche und Dederon. Also, im Osten, im Westen war ja alles wie immer, die letzten 33 Jahre.

Die Meinung von Marie Gediehn SWR Patricia Neligan

Fast nur Männer an der Macht

Jetzt war Hamburg wieder mal dran, diese Woche mit der Einheitsfeier und auf dem Festtags-Foto mit der versammelten Staatsspitze: Nur Wessis. Bisschen doof gelaufen, so in Sachen repräsentative Demokratie. Niemand aus dem Osten. Und ganz nebenbei: Auch nur eine einzige Frau an der Spitze dieses wiedervereinigten Landes, nämlich die Präsidentin des Deutschen Bundestags Bärbel Bas (SPD). Und selbst, dass die vor zwei Jahren den Posten bekam und kein Mann, war ja, vielleicht erinnern sie sich, alles andere als ein, sagen wir mal, Selbstläufer.

16 Jahre Merkel war genug Emanzipation

Bundespräsident, Bundeskanzler, Präsident des Bundesverfassungsgerichts, alles honorige, ältere, westdeutsche Herren. Emanzipation in Deutschland, egal von was, heißt eben auch Dankbarkeit. Und nach 16 Jahren, die - zugegebenermaßen - für viele nicht gerade rasend schnell, sondern eher quälend langsam vergingen. Also nach 16 Jahren mit einer ostdeutschen Frau im Kanzleramt ist dann eben auch mal gut. Bescheidenheit ist schließlich auch eine Tugend. Vor allem bitte sehr bei Frauen und Ostdeutschen.

Und zum Thema Bescheidenheit: Bei der Bundesgartenschau in Mannheim gab es eine extra Magerwiese. Da waren manche Besucher ein bisschen irritiert. Dabei ist die Magerwiese im Vergleich zur Fettwiese gar nichts Schlechtes, nur eben mager, also der Boden ist nicht so nährstoffreich. Aber üppig blühen kann die trotzdem. Und die Bundesgartenschau war ja auch schon oft im Osten, blühende Landschaften und so. Nächstes Mal ist aber erstmal wieder das Ruhrgebiet dran mit einer Gartenschau, da passen Magerwiesen dann auch ganz gut. Und Ruhrgebiet heißt, auch Duisburg ist mit dabei und da kommt Bärbel Bas her. Aber, das dauert noch, vier Jahre bis dahin. Wobei, die Zeit rast ja.