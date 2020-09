Die britische Schauspielerin Diana Rigg ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Die britische Schauspielerin Diana Rigg ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das hat ihr Agent in London bestätigt. Rigg wurde in den 1960er-Jahren in der Fernsehserie "Mit Schirm, Charme und Melone" weltbekannt - sie spielte die Agentin Emma Peel. Danach war sie in zahlreichen Fernseh- und Kinoproduktionen sowie auf der Bühne zu sehen. 2013 bis 2017 erspielte sich Diana Rigg eine neue, junge Fangemeinde - in der Erfolgsserie "Game of Thrones".