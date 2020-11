Ein rosafarbener Diamant ist in Genf für umgerechnet fast 19,5 Millionen Euro versteigert worden. Nach Angaben des Auktionshauses Sotheby's blieb der Käufer anonym. Der Diamant wurde 2017 in einer Mine in Sibirien gefunden und ist so groß wie eine Murmel. Es dauerte rund ein Jahr, um den Edelstein in die gewünschte Form zu schleifen.