Bei der beruflichen Bildung liegt Deutschland in einem Ländervergleich der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im Spitzenbereich. Das liege vor allem am dualen Ausbildungssystem, heißt es im Bericht der Organisation. Die Kombination von Berufsschule und praktischer Erfahrung im Betrieb sei ein Erfolgsmodell. Die Absolventen würden seltener arbeitslos und könnten sich beruflich besser entwickeln als ihre Altersgenossen in den Vergleichsländern. Einen Schwachpunkt habe Deutschland dagegen bei der Digitalisierung. Nur ein Drittel der Schulen hier hätten eine gute Online-Plattform. Das sehe in Ländern wie Dänemark ganz anders aus. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat 37 Mitgliedsstaaten. Die meisten davon gelten als wirtschaftlich gut entwickelt.