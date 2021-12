Im Wohlfühl-Land

per Mail teilen

In den Augen vieler Amerikaner ist Deutschland wunderschön. Wir Deutsche sollten uns mit ihrer Hilfe mal anders betrachten, meint Josef Karcher in seiner Wochenend-Kolumne "Zwei Minuten".

Vom US-amerikanischen Schriftsteller Mark Twain ist folgender Satz überliefert: "Die deutsche Sprache sollte sanft und ehrfurchtsvoll zu den toten Sprachen abgelegt werden, denn nur die Toten haben genügend Zeit, um sie zu lernen." Das hat er nach seiner Deutschland-Reise im Jahre 1878 geschrieben, die ihn von Hamburg bis in den Schwarzwald führte. Auf viele moderne Amerikaner hat dieser Satz seine abschreckende Wirkung allerdings verfehlt. Im Gegenteil, sie kommen über den großen Teich und bleiben auch noch hier. Sie bringen sogar ihre Kinder mit, um sie auf deutsche Schulen zu schicken, und sie lernen Deutsch, auch als Erwachsene in fortgeschrittenem Alter. Neuschwanstein und Schnitzel finden sie einfach "amazing", Kinderspielplätze und Krankenhäuser nicht minder.

Die Kolumne von Josef Karcher können Sie hier auch als Audio hören:

Übers Internet tun sie das aller Welt in kleinen Videobeiträgen kund. Und es sind nicht wenige. Eine erstaunlich große Community mit eigenen Kanälen, mal 5000, mal 50 000 Follower – immerhin.

So lernt man zum Beispiel Aubrey und Donnie kennen, die es von Oklahoma nach Rheinland-Pfalz verschlagen hat. Sie greifen nicht nur in witziger Form manchen Kulturschock auf - beispielsweise, dass sonntags hierzulande die Geschäfte geschlossen haben. Jedoch stellen sie fest: Familie und Freunde sind besser als Shopping. Und dann erst das Angebot in deutschen Bäckereien, wie gesagt – a-m-a-z i-n-g!

Zwei Minuten - Die Kolumne zum Wochenende "Zwei Minuten" heißt unsere Kolumne. Sie ist unser ganz persönlicher Blick auf ein aktuelles Ereignis oder eine andauernde Debatte. Sechs unserer Kollegen nutzen abwechselnd "Zwei Minuten", um augenzwinkernd, nachdenklich, staunend oder resümierend auf eine Geschichte zu schauen. Eine ganz große Geschichte oder eine winzig kleine, eine aus der Politik oder eine aus dem Alltag, eine die alle beschäftigt oder nur einige. „Zwei Minuten“ sind nie bierernst und nie neutral – aber immer persönlich. Die Kolumne erscheint auch als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Er informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und präsentiert Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Das junge Ehepaar Ashton und Jonathan mit dem kleinen Sohn Jack bezeichnet sich als "Black-Forest-Family." Sie wandern auf den Schauinsland und genießen ein Naturerlebnis, wie sie es in den USA nicht kennen. Und: Sie haben sogar den Mut aufgebracht, bei Freiburg ein Haus zu bauen. Deutsche Behörden, deutsche Banken, deutsche Handwerker, deutsche Sprache – für sie kein Problem. Sie fühlen sich gut aufgehoben.

Wir können also festhalten: Man kann durchaus in Deutschland sein Glück finden und froh sein, hier zu leben.