Der Deutsche Umweltpreis 2020 geht an den Klima-Experten Ottmar Edenhofer und das Geschwister-Unternehmerpaar Annika und Hugo Sebastian Trappmann. Die Geschwister betreiben ihre Blechwarenfabrik in Limburg mit Hilfe von High-Tech-Digitalisierung besonders umwelt- und ressourcen-schonend. Der Ökonom Ottmar Edenhofer ist Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Der Deutsche Umweltpreis ist mit insgesamt einer halben Million Euro verbunden und gilt als der am höchsten dotierte Umweltpreis in Europa. Der Insektenkundler Martin Sorg bekommt in diesem Jahr einen Ehrenpreis. Er ist Vorsitzender des Entomologischen Vereins Krefeld, der 2017 eine viel beachtete Studie über das Insektensterben veröffentlichte.