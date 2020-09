per Mail teilen

Am Abend findet die Verleihung des Deutschen Radiopreies statt. Der SWR ist in drei von zehn Kategorien nominiert.

SWR Aktuell Radio darf auf eine Auszeichnung für die Recherchen des SWR-Journalisten und ARD-Terrorismusexperten Holger Schmidt zur rechtsterroristischen "Gruppe S" in der Kategorie "Bestes Nachrichten- und Informationsformat" hoffen.

Die Jury des Grimme-Instituts wählte außerdem die Radio-Serie "Eingefroren in der Arktis - mit SWR1 auf dem Forschungsschiff Polarstern" in der Kategorie "Beste Innovation am Morgen" aus.

Chancen hat auch DASDING in der Kategorie "Beste Comedy" mit dem sogenannten Meme-Jingle. Das sind vertonte Bildwitze vor allem auf Instagram, TikTok oder Facebook. Neben alltäglichen Dingen bringen sie auch gesellschaftskritische Themen wie zum Beispiel die Internetverbindung auf dem Land auf den Punkt.

Die Verleihung wird hier live übertragen.