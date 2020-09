per Mail teilen

Die Bertelsmann-Stiftung hat erneut den Populismus in Deutschland untersucht. Demnach sind populistische Einstellungen stark rückläufig. Die verbliebenen Populisten aber hätten sich radikalisiert.

Es geht um das "Populismusbarometer 2020". Dafür wurden 10.000 Deutsche in Umfragen gezielt auf populistische Themen angesprochen. Mit dem Ergebnis konnte man nicht unbedingt rechnen: Nur noch jeder fünfte Wahlberechtigte ist inzwischen populistisch eingestellt - vor anderthalb Jahren war es noch jeder dritte.

"Niemand möchte in Deutschland so regiert werden wie Amerika von Donald Trump"

Dieser Trend habe nicht nur etwas mit Corona zu tun, sagt Robert Vehrkamp von der Bertelsmann-Stiftung. "Die Corona-Krise hat noch einmal klargemacht, dass sachliche Problemlösungen besser sind als Populismus. Niemand möchte in Deutschland derzeit so regiert werden wie Amerika von Donald Trump."

Aber ursächlich liege die Trendumkehr im Jahr 2019, also deutlich vor Ausbruch der Corona-Krise, so Vehrkamp. "Die Corona-Krise hat diesen Trend allerdings stabilisiert und auch verstärkt."

Politische Mitte weniger populistisch

Die Studie zeige einen deutlich abschwellenden Populismus in der politischen Mitte, so die Bertelsmann-Stiftung, was auch die Parteien verändert habe. Gerade CDU, CSU und FDP, die teilweise zuvor versucht waren, den populistischen Themen und der Rhetorik der AfD zu folgen.

"Die Parteien sind dafür abgestraft worden vom Wähler und haben ihre Lektion gelernt, sodass diese Trendumkehr ein Erfolg der Zivilgesellschaft in Deutschland ist.", so der Forscher. "Die Parteien haben da stärker auf die Signale aus der Wählerschaft gehört als umgekehrt."

"Populistisches Meinungsklima hat sich wieder beruhigt"

Bestes Beispiel sei die Migrationspolitik. Innerhalb kürzester Zeit hätten manche Parteien ihre Linie komplett verändert. "Man ist in der Migrationspolitik 2017/2018 sehr stark den populistischen Parolen hinterhergelaufen. Das ist inzwischen korrigiert", sagt Vehrkamp.

"Die etablierten Parteien sind zu einem konstruktiven Umgang mit der Migrationspolitik zurückgekehrt, und das hat sicherlich auch einen großen Beitrag dazu geleistet, insgesamt das populistische Meinungsklima in Deutschland wieder zu beruhigen."

Berlin: "Macht der Bilder nicht verwechseln mit Meinungstrend"

Am vergangenen Wochenende stürmten in Berlin Demonstranten die Treppen des Reichstags. Dieses, so Vehrkamp, repräsentiere "nicht das allgemeine Meinungsklima in Deutschland, sondern es repräsentiert eine sich radikalisierende Minderheit. Aber man sollte diese Macht der Bilder eben nicht verwechseln mit dem allgemeinen Meinungstrend im Lande."

Aber, so die Studie, für eine Entwarnung, sei es zu früh, auch wenn die Mehrheit dem Populismus nicht folge, werde die populistische Minderheit in ihren Argumenten und ihren Aktionen radikaler, gerade am politisch rechten Rand.

Zunehmend rechtsradikale Einstellungen

Die AfD, die noch vor zwei Jahren in populistischem Gewand Erfolge in der politischen Mitte erzielen konnte, verliere dort erheblich an Akzeptanz. Stattdessen hätten die eigenen Anhänger und Wähler zunehmend rechtsradikale Einstellungen.

Das sagt auch der Populismusforscher Andreas Zick von der Universität Bielefeld: "Der Rechtspopulismus auch auf der Straße, zum Beispiel bei den sogenannten Hygiene-Demos, bei den Corona-Leugnern, bewegt sich auf die rechtsextremen Spektren zu. Der Nationalchauvinismus 'Wir sprechen für das Volk, und wir haben die Vorstellung, dass wir so ein homogenes, reines nationales Volk haben' - diese Einstellungen haben sich noch mal deutlicher verstärkt."

Fazit: Populismus ist weit nach rechts gerückt

Der Populismus, so die Studie, ist weit nach rechts gerückt. Neun von zehn Wählern der AfD würden inzwischen, so die ermittelten Zahlen, populistische oder rechtsextreme Einstellungen vertreten.