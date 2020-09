Die Polizei unterdrückt in Belarus die Opposition – und ist laut Medienberichten mit deutschen Waffen ausgerüstet. Nur ein Mittel verhindert, dass solche Waffen in falsche Hände geraten, meint Stefan Giese.

Einmal mehr tauchen Waffen aus Deutschland dort auf, wo sie ganz sicher nicht hingehören. Das ZDF-Politik-Magazin „Frontal 21“ wird in seiner Ausgabe am Dienstagabend berichten, dass die Sicherheitskräfte des belarussischen Langzeitdiktators Alexander Lukaschenko bei der Unterdrückung der friedlichen Proteste auch mit deutschen Waffen ausgerüstet sind. Eine Untersuchung von Greenpeace kommt ebenso zu dem Schluss, dass unter anderem Maschinenpistolen des Oberndorfer Rüstungsherstellers Heckler & Koch in den Händen derer sind, die in Belarus das eigene Volk unterdrücken.

So lässt Langzeitdiktator Lukaschenko seine Macht sichern dpa Bildfunk picture alliance/-/AP/dpa

Bei Heckler & Koch kann man sich nicht erklären, wie die eigenen Waffen nach Belarus gelangt sein könnten. Ein Sprecher des Unternehmens sagte, man habe nie Geschäfte mit dem Land gemacht. Eine andere Aussage wäre auch verwunderlich, schließlich hatte die EU im Jahr 2011 ein Waffenembargo gegen Belarus verhängt. Die Waffen müssen demnach aus einem Drittland in Lukaschenkos Reich gelangt sein.

Auch wenn es Heckler & Koch mitunter bei seinen Geschäften mit dem Gesetz nicht so genau nimmt, wie die illegale Lieferung von Sturmgewehren in vier mexikanische Unruhe-Provinzen zeigt, verdeutlicht der Fall Belarus vor allem eins: Selbst wenn die Rüstungsproduzenten sämtliche Ausfuhrbeschränkungen für leichte Waffen beachten, landen deren Erzeugnisse zuverlässig dort, wo sie „gebraucht“ werden, also wo jemand bereit ist, für sie Geld auf den Tisch zu legen. Eine verlässliche Kontrolle, in welchen Händen sich Pistolen und Gewehre auch Jahrzehnte nach ihrer Herstellung befinden, ist offensichtlich nicht möglich. Sie sind langlebig und im Gegensatz zu schweren Waffen einfach transportierbar, so gesehen: ein bequemes Handelsgut.

Im Einsatz gegen die Opposition: Polizisten in Belarus dpa Bildfunk picture alliance/Sergei Grits/AP/dpa

Daraus ergibt sich für mich: Wenn wir erreichen wollen, dass deutsche Waffen in ferner Zukunft nicht mehr mexikanischen Kartellen, osteuropäischen Diktatoren oder anderen Unsympathen die Geschäfte erleichtern, sollten wir aufhören, sie außer Landes zu verkaufen – insbesondere jene, deren Verbleib nicht zu kontrollieren ist. Auch auf die Gefahr hin, der deutschen Rüstungsindustrie die Geschäfte zu vermiesen.