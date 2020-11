Der Demokrat Joe Biden holt im Rennen um das Weiße Haus immer weiter auf. Im umkämpften Bundesstaat Georgia hat er nach Angaben von CNN die Führung übernommen. In Deutschland wächst die Hoffnung auf einen US-Präsidenten Biden.

Mit dem Demokraten im Weißen Haus würden sich die transatlantischen Beziehungen wieder aufhellen, sagte Jürgen Hardt, außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, im SWR. "Mit Joe Biden haben wir in seiner Zeit als Vize-Präsident von Barack Obama gute Erfahrungen gemacht. Er bevorzugt den multilateralen Ansatz." Biden wolle also Problemlösungen für globale Herausforderungen zusammen mit den großen Staaten dieser Erde erreichen. Das unterscheide ihn von Donald Trump, der Alleingänge für Amerika propagiere.

USA fordern faire Lastenverteilung

Auch wenn ein US-Präsident Biden im Umgangston verbindlicher agieren würde, blieben viele der Problembereiche in den transatlantischen Beziehungen bestehen. "Auch Biden wird sich damit auseinandersetzen müssen, dass in Amerika die Mehrheit der Menschen das Gefühl hat, dass Amerika in der Vergangenheit der Welt mehr gegeben hat, als es von der Welt zurückbekommen hat. Diese Situation wird als unfair betrachtet", ergänzte der CDU-Außenpolitiker.

Bei der Lastenverteilung in der Sicherheitspolitik und in Handelsfragen werde auch eine demokratisch geführte US-Administration auf ihren Forderungen bestehen. Biden werde sich in diesen Punkten "ähnlich klar äußern wie Donald Trump - allerdings im Ton viel verbindlicher." Man werde wieder vernünftig miteinander reden können, was mit Trump leider in den letzten Monaten nicht mehr möglich gewesen sei.

Mehr Eigeninitiative der Europäer erforderlich

Für einen Neustart der transatlantischen Beziehungen unter einem möglichen US-Präsidenten Biden empfiehlt Hardt, dass Deutschland und Europa international mehr Verantwortung übernehmen. Als Beispiel nannte er das europäische Engagement in Afrika. Die Amerikaner müssten sich darauf verlassen können, dass die Europäer in der Sahel-Zone eine entscheidende Rolle spielten, und "dass wir nicht wieder darauf schielen, dass im Zweifelsfall die Amerikaner die Kartoffeln aus dem Feuer holen."