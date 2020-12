Grundschüler in Deutschland sind in Mathematik und in den Naturwissenschaften weiter nur mittelmäßig gut. Das geht aus der internationalen Vergleichs-Studie TIMMS hervor. Die Kompetenzen deutscher Viertklässler liegen demnach in beiden Bereichen hinter denen von Schülern anderer Wirtschaftsnationen zurück. Nach Meinung der Vorsitzenden der Kultusministerkonferenz Stefanie Hubig (SPD) zeigen die Studien-Ergebnisse unter anderem, dass Deutschland im internationalen Vergleich in Mathematik und den Naturwissenschaften weiterhin Nachholbedarf habe. Für die Studie wurden im vergangenen Jahr mehr als 300.000 Schüler aus 58 Staaten befragt - darunter waren 4.900 aus Deutschland. In knapp zwei Schulstunden mussten 28 Aufgaben am Computer gelöst werden.