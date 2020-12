Die Deutsche Bank schließt weitere Filialen. Das hat ihr Vize-Chef, Karl von Rohr, in der Zeitung "Die Welt" angekündigt. Demnach will die Deutsche Bank in den kommenden zwei Jahren 100 eigene Zweigstellen schließen plus 100 Filialen der Postbank. Außerdem sollen in den Zentralen in Bonn und Frankfurt 350 Arbeitsplätze im Privatkundengeschäft abgebaut werden.