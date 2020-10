Nach der Polizei geht auch die Deutsche Bahn in sozialen Netzwerken zum "Du" über. Martin Rupps findet die neue Duz-Kultur übergrifflich.

Nach einer dreimonatigen Testphase bleibt die Deutsche Bahn dabei, Kundinnen und Kunden in den sozialen Netzwerken zu duzen. Wer sich auf Facebook an das Unternehmen wendet, erhält eine Antwort mit der Anrede "Liebe Petra", "Lieber Kevin" usw.. Vor der Bahn waren bereits viele Polizeidienststellen zum "Du" in den sozialen Medien übergegangen. Die Duz-Kultur selbst nahm ihren Anfang mit einem Möbelhaus, das sich in Werbespots als gute Freundin präsentiert.

„Hallo Susi, um welche Verbindung geht es genau?“

Geht’s noch? Ich möchte mich weder von der Bahn noch einem Möbelbauer duzen lassen. Und von der Polizei schon gar nicht!

Die Bahn, der neue Freund: In den sozialen Netzwerken spricht das Unternehmen Kundinnen und Kunden mit "Du" an SWR SWR1

Dabei bin ich ein Fan des "Du". Es ist eine schöne Möglichkeit zu zeigen: Ich wünsche mir mehr Nähe zwischen uns. Lass uns Du sagen! Es handelt sich um einen aktiven, freiwilligen Schritt. Um ein Geschenk, das gemacht und entzogen werden kann. Ich muss akzeptieren, wenn andere zum "Sie" zurückkehren, so wie ich das selbst ein paar Mal getan habe. Immer gehören jeweils zwei dazu. "Sie" und "Du" stehen für die Höhen und Tiefen, die eine berufliche Zusammenarbeit oder eine persönliche Beziehung durchlaufen kann.

Vertrauen?

Das "Du" der Deutschen Bahn dagegen ist einseitig, nicht verabredet, einfach gesetzt. Das "Du" soll wohl Schwellenängste nehmen, Vertrauen bilden, Nähe erzeugen. Doch wo Rollen klar festgelegt sind, verkommt Nähe zur Ranschmeiße. Ich bin Kunde bei der Bahn bzw. im Möbelhaus oder bin es nicht. Für das "Du" gibt es nichts geschenkt. Bei der Polizei gelte ich als Verdächtigter oder nicht. Die Polizei lässt mich nicht laufen, weil ich "der Martin" bin.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Ein wahrer Freundschaftsdienst wäre es, wenn die Bahn für pünktliche Züge sorgt und sich Polizeibeamtinnen und -beamte nicht im Ton vergreifen. Sie sollen zum Beispiel Volljährige unabhängig von Herkunft und Hautfarbe mit "Sie" anreden, nicht mit "Du".

Zum "Du" zu wechseln, bleibt das gute Recht jedes Einzelnen. Wer es verletzt, muss eine triftige Antwort haben auf die Frage: "Warum duzen Sie mich?"