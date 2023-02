Meinung: Der smarte Herr Lindner

Nach der erneuten Wahlniederlage der FDP in Berlin steht Parteichef Christian Lindner langsam etwas einsam da. Vielleicht liegt es daran, dass er ständig in der gemeinsamen Regierung aneckt. Offenbar will keiner mehr die Partei. Schade um den smarten Herrn Lindner, meint Gerhard Leitner.

Das hat mich an der FDP schon immer fasziniert. Die kommt immer so jung und frisch rüber, irgendwie anders als die Grünen, die sind ja auch irgendwie jung. Aber die Liberalen sind smart, so business-mäßig.

Der Lindner, das ist so einer, dem würde man jederzeit einen Porsche abkaufen, ohne Angst vor versteckten Mängeln. Der wirkt selbst nach der 5. Wahlniederlage in Folge so, als würde ihn das nicht wirklich was angehen. So wie bei Aktien, die ja auch mal runter gehen und dann wieder hoch. Dann das Auftreten: Gut gescheitelt, schlank, Dreitagebart, top gekleidet, immer gut gelaunt. So einen positiven Menschen wünscht man sich in der Politik. Finanzminister wollte er werden - ist er. Christian Lindner hat alles erreicht. Natürlich. FDP.

Die FDP und die Auto-Lobby

Aber mir scheint, es wird ein bisschen einsam um ihn. Mir scheint, irgendwie braucht keiner mehr diese Partei. Das betrübt mich. Nur warum muss er ständig an der eigenen Regierungskoalition rummäkeln. Kommt er mit so ollen Klamotten wie: bloß kein Tempolimit! Dabei hätte ein großer Teil der Bevölkerung überhaupt kein Problem damit. Oder das mit dem Verbrenner-Aus. Ich versteh ja, dass die Auto-Lobby richtig gute Arbeit macht. Aber man muss sich doch nicht an deren Speerspitze hängen, nur um eine Wählergruppe zu bedienen, die den Wandel längst akzeptiert hat.

Oder die Schuldenbremse. Jetzt hat der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck sogar einen Brief an Lindner geschrieben, er solle sich mit öffentlichen Vorfestlegungen zurückhalten. Einen Brief! Richtig "oldschool" - an Lindner, das Gesicht der digitalen Zukunft! So weit ist es schon gekommen.

FDP verrennt sich

Vielleicht brauchen die Ärzte, Anwälte und Manager gar keine FDP mehr. Vielleicht fühlen die sich bei den mega-bürgerlichen Grünen mittlerweile genauso wohl. Freiheitsrechte, Atomstrom, Waffenlieferungen. Finden die mittlerweile völlig ok. Undenkbar bis vor Kurzem. Und was bleibt da für die FDP übrig? Schade, dass sich die Liberalen im Profilierungswettkampf innerhalb der Regierung verrannt haben.

Schade um Herrn Lindner

Nicht dass Sie mich falsch verstehen, ich bin überhaupt kein großer Fan der Partei. Mir geht's eher um die politische Hygiene. Aber vielleicht kriegt die FDP doch nochmal die Kurve. Weil jede demokratische Partei - vor allem mit so einer Freiheitsidee - finde ich super, im Wettbewerb gegen die Radikalen politischen Ränder. Aber offenbar hat sich die FDP derzeit verzockt.

Schade um den smarten Herrn Lindner.