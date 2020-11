per Mail teilen

Der normale Alltag beschert uns mitunter ungewöhnliche Begebenheiten. Manchmal schärfen sie sogar den politischen Verstand, meint unser Kolumnist Josef Karcher.

Neulich war ich im Supermarkt. Neben der Maskenpflicht herrscht dort auch das Gebot, einen Einkaufswagen mitzuführen. Das hilft beim persönlichen Abstandhalten, und die Zahl der Kunden kann einfacher begrenzt werden. Für den Einkaufswagen brauchte ich eine Münze. Ich kramte in meinem Geldbeutel und entdeckte einen Euro spanischer Herkunft, also geprägt mit dem Konterfei des ehemaligen Königs Juan Carlos, was mich doch sehr nachdenklich stimmte – aus zweierlei Gründen.

Die Kolumne von Josef Karcher können Sie hier auch im Audio hören:

Zum einen war ich schon sehr lange nicht mehr in Spanien gewesen, nicht mal auf Mallorca. Wie jetzt dieser Euro in meinen Geldbeutel eingewandert war, entzog sich meiner gedanklichen Nachverfolgung. Klar, er musste einiges an Kontakten hinter sich haben. Ich spürte jedenfalls das Bedürfnis, mir schnurstracks die Hände zu waschen.

Zum anderen, und jetzt wird’s politisch: Ich dachte an Juan Carlos. Ausgerechnet dieser Typ. Er hat seine Frau betrogen und mutmaßlich auch sein Land. Korruption wird ihm vorgeworfen. Er hat Ehefrau, Familie und auch Spanien verlassen und hält sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf. Wie man hört, mit seiner Zweitfrau. Ein ehemaliges Staatsoberhaupt als erwiesener Schürzenjäger und mutmaßlicher Schmiergeld-Empfänger – sollte so jemand noch seinen Kopf für ein offizielles Zahlungsmittel herhalten dürfen – europaweit?

Ich würde den Spaniern empfehlen, die Münze mit dem treu- und ruchlosen Juan Carlos auslaufen zu lassen und zu ersetzten durch Salvador Dali. Geld hat sowie etwas Surreales. Im Supermarkt bezahlte ich bargeldlos. Meinen Einkaufswagen übernahm eine freundliche Maskenträgerin, die mir dafür einen anderen Euro gab. Adios, Juan Carlos! Die neue Münze kam aus Italien, die mit dem Leonardo-Motiv des Menschen in Kreis und Quadrat. Das Sinnbild für Schönheit und Harmonie. Meine Hände musste ich trotzdem reinigen.